Fährmann als Lebensretter einer 82-Jährigen

In Angern an der March (Bezirk Gänserndorf) ist ein Auto in die March gestürzt, als es den Fluss gerade mittels Fähre überquerte. Eine 82-Jährige konnte gerade noch aus dem Wasser gerettet werden.

Das Auto rollte am Dienstagnachmittag von der Fähre ins Wasser und begann zu sinken – eine 82-jährige Frau befand sich zu diesem Zeitpunkt noch darin. Ein Mitarbeiter der Fähre bemerkte den Vorfall und sprang in das eiskalte Wasser, um die Frau zu retten. Kurz darauf rückte dann auch die Feuerwehr an und brachte die Frau mit einer Zille ans Ufer. Sie war unterkühlt, sonst aber wohlauf und wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Vom Auto waren nur noch das Dach und die Fenster zu sehen. Die Helfer zogen es aus dem Wasser. Wer am Steuer des Fahrzeugs gesessen ist, ist noch nicht geklärt. Die Polizei sprach am Mittwoch von einem Fahrfehler der 82-Jährigen. Laut Feuerwehr könnte aber auch ihr Ehemann das Auto gelenkt haben und zum Bezahlen für die Überfahrt ausgestiegen sein.