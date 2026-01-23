Familienland*Stars NÖ 2026: 15 familienfreundliche Unternehmen nominiert

Der Familienland-Preis rückt familienfreundliche Unternehmen ins Rampenlicht. Am 21. Jänner kam eine ausgewählte Jury zusammen, um die besten Projekte aus allen Einreichungen zu nominieren.

In NÖ spielt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine zentrale Rolle. „Für Eltern, Erziehungsberechtigte und auch für Menschen mit Pflegeverantwortung ist es immer wieder eine große Herausforderung, berufliche Aufgaben und Care-Arbeit miteinander zu verbinden. Umso wichtiger ist es, dass Arbeitgeber passende Angebote und Initiativen bereitstellen. Die herausragendsten Beispiele möchten wir im Rahmen der ‚Familienland*Stars‘ sichtbar machen und mit dem Familienland-Preis auszeichnen“, erklärt Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

Bestmögliche Unterstützung und praxisnahe Angebote

Auch Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ, unterstreicht die Bedeutung des Engagements: „Familienfreundliche Maßnahmen tragen wesentlich zu einem positiven Arbeitsklima bei und machen Unternehmen in NÖ zu attraktiven Arbeitgebern. Deshalb ist es uns ein großes Anliegen, die Betriebe bestmöglich zu unterstützen und praxisnahe Angebote zu fördern, die ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtern.“ Folgende Institutionen waren in der Jury vertreten: die Familienland Niederösterreich GmbH, die Wirtschaftskammer NÖ, die Arbeiterkammer NÖ, das Arbeitsmarktservice NÖ, das Amt der NÖ Landesregierung (Abteilung Familien und Generationen), die Industriellenvereinigung NÖ, die NÖ Gleichbehandlungsbeauftragte sowie MeinBezirk. Die Betriebe wurden in fünf verschiedenen Kategorien ausgewählt.

Die Nominierten

Nominiert wurden folgende Betriebe: Im Bereich der Kleinbetriebe zählen dazu die BESTLIST Immobilien GmbH, das Fleischerfachgeschäft Steiner und die IT-Management & Coaching GmbH. In der Kategorie der Mittelbetriebe wurden die electrify GmbH, die Elektro Schober GmbH und die Ferdinand Porsche Fernfachhochschule GmbH nominiert. Bei den Großbetrieben wurden die Schmid Schrauben Hainfeld GmbH, die Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG und die Windkraft Simonsfeld AG ausgewählt. Im Bereich der Non-Profit-Organisationen wurden die Caritas der Diözese St. Pölten, die Karl Landsteiner Privatuniversität GmbH und der Verein Wohnen nominiert. Schließlich gehören auch die ecoplus – Niederösterreichische Wirtschaftsagentur GmbH, die Niederösterreichische Verkehrsorganisationsges.m.b.H. (NÖVOG) und die Stadtgemeinde Neulengbach zu den Nominierten im Bereich der öffentlich-rechtlichen Unternehmen. Die Familienland*Stars werden am 22. April 2026 feierlich ausgezeichnet. Neben der offiziellen Ehrung erhalten sie Unterstützung bei der Umsetzung weiterer familienfreundlicher Maßnahmen. Zusätzlich qualifizieren sich die Erst-, Zweit- und Drittplatzierten für den Staatspreis „Familie & Beruf“ 2026.