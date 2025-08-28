Fans in Sorge: Wurde Kult-Elch Emil verletzt?

Kult-Elch Emil streift weiterhin durch das Tullnerfeld. Bei der letzten Sichtung des Tieres kamen aber Sorgen auf.
Ein neuer Clip wurde in der Emil-Facebook-Gruppe geteilt. Darauf haben Fans ein Detail entdeckt: Ist Emil etwa verletzt? Seine Hinterläufe zieht er ungewöhnlich nach.
"Mein Gott, hoffentlich hat er nichts! Er lahmt, eindeutig zu sehen, armer Emil", schreibt eine Userin auf Facebook.
Den Fans ist der ungewöhnliche Gang des Elchs nicht entgangen.
Eine Pferde-Expertin schreibt: "Vielleicht hat er sich auch nur ein wenig verlegt über Nacht und er läuft sich wieder rund."
Die spannende Reise des Kult-Elchs geht auf jeden Fall weiter.