Fans in Sorge: Wurde Kult-Elch Emil verletzt?

Kult-Elch Emil streift weiterhin durch das Tullnerfeld. Bei der letzten Sichtung des Tieres kamen aber Sorgen auf.

Ein neuer Clip wurde in der Emil-Facebook-Gruppe geteilt. Darauf haben Fans ein Detail entdeckt: Ist Emil etwa verletzt? Seine Hinterläufe zieht er ungewöhnlich nach.

© Facebook

"Mein Gott, hoffentlich hat er nichts! Er lahmt, eindeutig zu sehen, armer Emil", schreibt eine Userin auf Facebook.

Den Fans ist der ungewöhnliche Gang des Elchs nicht entgangen.

© Facebook

Eine Pferde-Expertin schreibt: "Vielleicht hat er sich auch nur ein wenig verlegt über Nacht und er läuft sich wieder rund."

© Facebook

Die spannende Reise des Kult-Elchs geht auf jeden Fall weiter.