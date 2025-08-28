Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Fans in Sorge: Wurde Kult-Elch Emil verletzt?
© Facebook

Video aufgetaucht

Fans in Sorge: Wurde Kult-Elch Emil verletzt?

28.08.25, 10:09
Teilen

Kult-Elch Emil streift weiterhin durch das Tullnerfeld. Bei der letzten Sichtung des Tieres kamen aber Sorgen auf. 

Ein neuer Clip wurde in der Emil-Facebook-Gruppe geteilt. Darauf haben Fans ein Detail entdeckt: Ist Emil etwa verletzt? Seine Hinterläufe zieht er ungewöhnlich nach.

Elch Emil
© Facebook

"Mein Gott, hoffentlich hat er nichts! Er lahmt, eindeutig zu sehen, armer Emil", schreibt eine Userin auf Facebook.

Den Fans ist der ungewöhnliche Gang des Elchs nicht entgangen.

Elch Emil
© Facebook

Eine Pferde-Expertin schreibt: "Vielleicht hat er sich auch nur ein wenig verlegt über Nacht und er läuft sich wieder rund."

Elch Emil
© Facebook

Die spannende Reise des Kult-Elchs geht auf jeden Fall weiter.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden