Farbe lila steht für Wunder jedes neuen Lebens

Jährlich am 17. November wird weltweit auf die besonderen Bedürfnisse von Frühgeborenen aufmerksam gemacht. Unter dem diesjährigen Motto "Den kleinen Helden einen starken Start geben“ steht auch auf der Neonatologie des LK Baden-Mödling alles im Zeichen der kleinsten Kämpfer.

Etwa jedes zehnte Kind kommt zu früh zur Welt - oft mit einem herausfordernden Start ins Leben. Umso wichtiger sind liebevolle Pflege, medizinische Begleitung und die Unterstützung der Eltern in dieser sensiblen Zeit. Mit der Geburtenstation in Niederösterreich mit den meisten Geburten und einer direkt angeschlossenen Neonatologie möchte das Landesklinikum Baden-Mödling am Standort Mödling optimale Voraussetzungen für die bestmögliche Versorgung von Früh- und Risikoneugeborenen bieten.

© Landesgesundheitsagentur NÖ

"Frühgeborene beweisen schon am ersten Lebenstag, was echte Stärke bedeutet. Unser Ziel ist es, diesen Kindern und ihren Familien den bestmöglichen Start ins Leben zu ermöglichen,“

sagt Abteilungsvorständin Prim.a Dr. Zsofia Rona, PhD. "Wir sind stolz darauf, Familien in dieser sensiblen Lebensphase begleiten zu dürfen. Ein großes Dankeschön gilt an dieser Stelle dem gesamten Team der Neonatologie rund um die Stationsleiterinnen Renate Hlauschek und Franziska Wedekind. Der Weltfrühchentag ist für uns ein Tag des Mitgefühls, der Aufklärung und der Hoffnung,“ ergänzt Pflegedirektorin Petra

Augustin.

Farbe lila als Zeichen des Wunders

Mit kleinen Gesten möchte das Team der Neonatologie an diesem Tag Hoffnung und Stärke sichtbar machen: Die Station wird in Lila - der Symbolfarbe des Welt-Frühgeborenen-Tages geschmückt, als Zeichen für Zusammenhalt, Achtsamkeit und das Wunder jedes neuen Lebens.