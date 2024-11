× Fichte aus Waldviertel ziert Wiener Rathausplatz

Wiener erfreuen sich an stolzem Weihnachtsbaum aus Niederösterreich.

Eine ansehnliche Fichte wurde kürzlich aus der Gemeinde Rastenfeld im Waldviertel auf den Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz geliefert. Am Wochenende wurde die Beleuchtung des prächtigen Baumes offiziell von LH Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und dem Wiener Bgm. Michael Ludwig (SPÖ) eingeschaltet.

In der Not geholfen

Bei der feierlichen Übergabe unterstrich Mikl-Leitner die Verbundenheit der beiden Bundesländer Wien und NÖ, wofür der gelieferte Weihnachtsbaum ein Sinnbild sei. Sie betonte, dass Wien bei der „Hochwasser-Katastrophe keine Sekunde gezögert hat und Niederösterreich in der größten Not geholfen hat, obwohl Sie selbst betroffen waren. Doch am Anschaulichsten zeigt sich dieses Miteinander bei diesem Christbaum: Mit diesem Baum bringt Niederösterreich die Bundeshauptstadt zum Strahlen. Diese Tradition zeigt, gemeinsam gelingen uns die schönsten Dinge. Es ist eine gute Nachbarschaft zwischen Wien und Niederösterreich“

Niederösterreicher am Christkindlmarkt

Rund um den Christbaum präsentieren sich 99 Aussteller und Betriebe, viele davon aus Niederösterreich mit Schmankerln sowie Handwerkskünsten. Großer Andrang herrschte auch beim Stand der NÖ-Werbung, wo sich mit der NÖ-Card viele ein Weihnachtsgeschenk sicherten. Für die musikalische Gestaltung der Feierlichkeit sorgten die Gemeinde-Musikkapelle Waldhausen und die Gardemusik Wien.