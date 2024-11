× Weltbester Weihnachtsmarkt: Was am Rathausplatz heuer alles geboten wird

CNN kürte den Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz zum besten der Welt. Ab Freitag kann dort wieder gepunscht werden - aber nicht nur das.

Am vergangenen Wochenende startete bereits der Punsch-Ansturm in Schönbrunn, auch am Stephansplatz sind die Stände seit einer Woche geöffnet – die Adventmarkt-Saison wird aber erst ab diesen Freitag wirklich loslegen.

In Wien startet der laut CNN "Weltbeste Weihnachtsmarkt - der Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz. Insgesamt 99 Standln bitten zu Punsch und Glühwein. Bis zum 26. Dezember bleibt er geöffnet – von 10 bis 22 Uhr gibt’s nicht nur Punsch, sondern auch kulinarische Leckerbissen sowie Handwerkskunst.

Attraktionen: Herzerlbaum bis Riesenrad

Viele Attraktionen werden vor Ort wieder geboten: Der Herzerlbaum samt Bussiplatz wurde bereits am Mittwoch mit dem Wiener Christkind Lena und Bürgermeister Michael Ludwig erleuchtet. Es gibt auch einen Kinderbereich im Rathauspark, das Riesenrad sowie den Eistraum am Christkindlmarkt.

Jährlich pilgern fast zwei Millionen Besucher aus aller Welt und auch allen Bundesländern wegen dem Wiener Christkindlmarkt in die Hauptstadt. Am Samstag erstrahlt dann übrigens auch der Weihnachtsbaum vor dem Rathaus in voller Lichterpracht.

Punsch samt Pfand über 10 Euro

Am Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz dürfen die Standler selber über die Preise entscheiden, heißt es. So zahlt man heuer um 50 Cent mehr für Punsch als im Vorjahr – 5 Euro statt 4,50 Euro.

Alle Adventmärkte in Wiener City am Weekend offen

Nachdem der Weihnachtsmarkt am Maria-Theresien-Platz am Mittwoch öffnete, starten mit dem Wiener Christkindlmarkt die noch verbliebenen Adventmärkte in der Wiener Innenstadt: der Altwiener Christkindlmarkt auf der Freyung sowie der Weihnachtsmarkt am Hof.