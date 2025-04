Finanzskandal an HTL Mödling: 3 Millionen Euro fehlen

Der Finanzskandal um das Schülerheim an der HTL Mödling spitzt sich weiter zu. Bis jetzt belaufen sich die Verbindlichkeiten auf rund 3 Millionen Euro.

Der Förderverein der HTL Mödling steckt tief in der Krise: Das Schülerheim, das der Verein betreibt, wurde vor das Konkursgericht gestellt, und die Verbindlichkeiten belaufen sich auf laut dem Alpenländischen Kreditorenverband unglaubliche drei Millionen Euro. Davon wurden Forderungen in der Höhe von 850.000 Euro bereits anerkannt. Vom Insolvenzverwalter heißt es nun, der Fortbetrieb des Heims sei bis zum letzten Tag des Schuljahres am 27. Juni beabsichtigt – um zu verhindern, dass mehr als 150 Schüler „auf die Straße gesetzt werden“.

Die Kosten für den Betrieb des Heims werden derzeit vom Bildungsministerium sowie der Bildungsdirektion Niederösterreich übernommen. Dadurch kann der Betrieb bis zum Sommer aufrechterhalten werden – aber Sonderausgaben sind nicht möglich. Der Fortbestand des Heims wird somit nur kostendeckend gesichert, wie der Alpenländische Kreditorenverband in einer Mitteilung erklärte.

​Verdacht auf Untreue

Seit Februar ermitteln die Staatsanwaltschaft und die Polizei gegen den Verwaltungsleiter der HTL Mödling wegen des Verdachts der Untreue. Der Verdächtige wurde bereits im Januar von seiner Position suspendiert. Im März trat auch der Direktor der HTL, Hannes Sauerzopf, zurück. Der Finanzskandal rund um die Mödlinger Schule zieht weiterhin weite Kreise.