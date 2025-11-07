"Fliegend sauber": Drohnen reinigen jetzt das UK Neunkirchen

Am Universitätsklinikum Neunkirchen wurden im Rahmen einer Testreinigung die Außenflächen des Klinikgebäudes erfolgreich mit Drohnen und innovativer Heißwasser-Osmosetechnologie gereinigt.

Realisiert wurde das Projekt von der niederösterreichischen Firma CleaningDrones GmbH. Das Unternehmen zeigt eindrucksvoll, wie moderne Technologie den Alltag im Gesundheitswesen revolutionieren kann. Die speziell entwickelten Reinigungsdrohnen kamen dabei erstmals in den Außenbereichen des Klinikums zum Einsatz. Ziel war es, schwer zugängliche Bereiche effizient, gründlich und umweltfreundlich zu reinigen. Das gelang mit großem Erfolg. Dank des Osmoseverfahrens wurden Schmutzpartikel effizient mit entmineralisiertem Wasser – ganz ohne chemische Zusätze – entfernt.

Sicherheit für das Reinigungspersonal

© UK Neunkirchen

"Mit dieser Technologie setzen wir einen neuen Standard für Gebäudereinigung im Gesundheitswesen und leisten gleichzeitig einen Beitrag zur Nachhaltigkeit“, betont der Kaufmännische Direktor des Universitätsklinikums Neunkirchen Dipl. KH-Bw. Johann Ungersböck. Die Aktion stieß auf großes Interesse und positive Resonanz bei Mitarbeiter sowie Patienten. Die eingesetzten Drohnen arbeiten nicht nur

ressourcenschonend, sondern erhöhen auch die Sicherheit für das Reinigungspersonal, indem gefährliche Arbeiten künftig von den Flugrobotern übernommen werden können."

Nach der erfolgreichen Testreinigung plant das Klinikum, die Drohnenreinigung künftig regelmäßig einzusetzen und damit weiterhin auf innovative und nachhaltige Lösungen aus der Region zu setzen.