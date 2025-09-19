Floristinnen-Flashmob am St. Pöltner Rathausplatz

Niederösterreichs Floristinnen und Floristen "stürmten" gestern den St. Pöltner Rathausplatz - beim Flashmob in der Landeshauptstadt überreichten sie schöne Blumengeschenke an Passanten.

Partymusik und jede Menge Blumen, die von zahlreichen niederösterreichischen Floristinnen und Floristen – höchst tatkräftig unterstützt von Nachwuchskräften aus der landwirtschaftlichen Gartenbauschule und der gewerblichen Berufsschule in Langenlois - direkt vor dem St. Pöltner Rathaus in wunderbare Sträuße verwandelt und überraschten Passantinnen und Passanten als Geschenk überreicht werden: Der "Flashmob" der niederösterreichischen Blumenprofis sorgte in der Landeshauptstadt für Aufsehen und jede Menge lächelnde Gesichter. "Wir wollten mit dieser Aktion spontan und überraschend Freude bereiten", erklärte dazu Thomas Kaltenböck, der Landesinnungsmeister der NÖ Gärtner und Floristen. "Und das ist uns wirklich bestens gelungen."

Floristen-Flashmob“ vor dem Rathaus St. Pölten © WKNÖ

Zahlreiche zum Fotografieren und Filmen gezückte Handys belegten die große Aufmerksamkeit, die mit der Aktion erreicht wurde, ebenso wie die vielen Passantinnen und Passanten, die die Aktion dazu nutzten, die hohe Fingerfertigkeit der Floristinnen und Floristen zu bewundern. "Unsere Floristinnen und Floristen stehen gleichermaßen für Geschmack und Kreativität. Mit ihrem handwerklichen Können und ihrem Wissen als absolute Naturprofis sind sie Garanten dafür, mit Blumen größtmögliche Freude zu bereiten", freut sich Landesinnungsmeister Kaltenböck.