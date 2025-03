× Franz-Josefs-Bahn: Zugausfälle wegen Bauarbeiten

Im Rahmen der Modernisierung der Franz-Josefs-Bahn erneuern die ÖBB zahlreiche Bahnhöfe und verlegen neue Gleise und Weichen. Ab Montag kommt es dadurch zu Fahrplanänderungen, Zugausfällen und Schienenersatzverkehr.

Die Franz-Josefs-Bahn wird zwischen Gmünd und Wien in den kommenden Jahren umfassend modernisiert, dafür werden auch zahlreiche Bahnhöfe Schritt für Schritt zukunftsfit gemacht. In Allentsteig und Schwarzenau werden ab Ende März umfangreiche Erneuerungsarbeiten durchgeführt, bei denen mehrere Weichen ausgetauscht und Gleise neu verlegt werden. Zudem finden auf der Strecke zwischen Gmünd und Göpfritz Instandhaltungsarbeiten statt, weshalb ein Schienenersatzverkehr in diesem Abschnitt von 29.März bis 22. April erforderlich ist.

© ÖBB/Kiechl ×

Im Zuge der aktuell laufenden Umbauarbeiten am Bahnhof Sigmundsherberg kommt es vorübergehend zu einer verminderten Bahnsteigverfügbarkeit und dadurch zwischen 24. März und 2. Juni zu Fahrplanänderungen und einzelnen Zugausfällen. Für jene Züge, die ausfallen, wird zwischen Sigmundsherberg und Eggenburg sowie zwischen Sigmundsherberg und Horn ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, Fahrplanänderungen ergeben sich für Züge der Linie REX41 zwischen Göpfritz und Wien Franz-Josefs-Bahnhof.