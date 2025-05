Freakshow und Rocklegenden: Wildstyle rast in die Arena Nova

Am 17. und 18. Mai wird die Arena Nova zur Bühne des Abgründigen, Schönen und Lauten. Die Wildstyle & Tattoo Messe feiert ihr Jubiläum - mit legendären Shows, internationalen Tattoo-Artists und zwei Konzerten, die alles in den Schatten stellen.

Wiener Neustadt wird zur Bühne für Körperkunst, Kultrock und Grenzerfahrung. Am 17. und 18. Mai 2025 feiert die Wildstyle & Tattoo Messe ihr großes Jubiläum in der Arena Nova - mit einem Musik- und Showprogramm, das keine Kompromisse kennt. Schon der Samstagabend verspricht maximale Ekstase: Die europaweit einzige von KISS autorisierte Tribute-Band KISS Forever Band zündet ein visuelles und akustisches Feuerwerk. Ganz in der Tradition der Originale bringt sie Klassiker wie "Detroit Rock City" und "Rock and Roll All Night" mit voller Wucht auf die Bühne.

Die Kiss Forever Band ist Europas einzige von Kiss autorisierte Tribute Band. © KFB ×

Der Sonntag wird laut, roh und legendär. Phil Campbell and The Bastard Sons ehren mit einem Spezial-Set die Songs seiner früheren Band Motörhead. Wiener Neustadt wird beben. Mit Vollgas und ohne Kompromisse reißen sie die Bühne nieder.

Spektakel der Extreme

Doch Wildstyle 2025 ist mehr als Musik. Es ist ein Spektakel der Extreme. Mit dabei: The Enigma, tätowierte Kultfigur und weltbekannter Schwertschlucker. Seine Show? Verstörend, faszinierend und atemberaubend. Ebenso fesselnd: Kiros Hadgu, auch bekannt als "The Twisted Man". Kein Mensch auf diesem Planeten verbiegt sich wie er. Seine Schlangenperformance ist pure Körpersensation.

Kiros Hadgu - The Twisted Man - der elastischste Mensch der Welt. © Mike Auer ×

Und dann ist da noch Sideshow Ramone - der König der Old-School-Freakshows. Echt. Hart. Ohne Illusionen. Abgerundet wird das Programm von den legendären Wildstyle Showgirls, die seit jeher den Puls der Messe mitbestimmen.

Das European Street Food Festival findet wieder am Vorplatz der Wildstyle statt – und das auch wieder bei freiem Eintritt. Somit bekommt der Besucher für nur 20 Euro (+ VVK Gebühr) die Wildstyle & Tattoo Messe plus Konzerte und das European Street Food Festival.