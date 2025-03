Frühlingsputz in St. Pölten und Wr. Neustadt

St. Pölten und Wiener Neustadt wollen sich im beginnenden Frühjahr wieder herausputzen. An der Traisen ist es am 12. April so weit. Niederösterreichs zweitgrößte Stadt ruft von 7. bis 11. April zur jährliche Reinigungsaktion auf.

Der Frühjahrsputz ist aus Sicht des Landes seit 2006 zu einer der bedeutendsten Umweltinitiativen herangewachsen. Als Ziel der Aktion gilt, auch das Bewusstsein für eine nachhaltige Abfallentsorgung zu stärken. In St. Pölten geht es am zweiten Samstag im April um 7 Uhr beim Wirtschaftshof los. Alle benötigten Utensilien werden ebenso wie eine kleine Stärkung zur Verfügung gestellt. Bei Schlechtwetter steigt die Stadtreinigungsaktion am 26. April (für Schulen ebenfalls am Vortag). Müllsäcke etc. werden auch bei der Flurreinigung in Wiener Neustadt vom Rathaus zur Verfügung gestellt. Anmeldungen sind unter https://stpoelten.umweltverbaende.at bzw. https://wrneustadt.umweltverbaende.at/ möglich. 125.000 Kilogramm Abfall gesammelt Die groß angelegte Frühjahrsputz-Aktion der Stadt Wiener Neustadt hat sich vorbildlich bewährt. Heuer findet sie von 7. bis 11. April statt. Jedes Jahr helfen Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Vereine und öffentliche Institutionen mit, Grünflächen, Straßengräben oder Flure zu säubern. "Die jährliche Frühjahrsputz-Aktion mit zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfern zeigt deutlich, dass für ein ‚Sauberes Neustadt‘ ein Miteinander wichtig ist. Die Aktion ist außerdem dazu da, das Bewusstsein für die Sauberkeit im öffentlichen Raum zu stärken und die Menschen zu motivieren, einen Teil zum Umweltschutz beizutragen", so Bürgermeister Klaus Schneeberger, Infrastrukturstadtrat Franz Dinhobl und Umweltstadtrat Norbert Horvath. Matthias Delmarco, Thomas Fletischbacher, Infrastrukturstadtrat Franz Dinhobl, Susanne Heissenberger, Umweltstadtrat Norbert Horvath, Manfred Seidl, Wirtschaftshof-Leiter Thomas Pils und Christian Reinthaler. © Stadt Wiener Neustadt/Weller × Angaben aus dem NÖ Landhaus zufolge haben sich im vergangenen Jahr landesweit 40.000 Menschen am Frühjahrsputz beteiligt. Bei 882 Terminen wurden demnach 125.000 Kilogramm Abfall gesammelt. "Leider wird immer noch viel zu viel Müll achtlos weggeworfen und landet neben den Straßen, in Wäldern oder auf Feldern und Äckern", bedauerte LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP).