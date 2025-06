Fulminanter Saisonstart für die Donaubühne Tulln

Alex Kristan performte vor 2.900 Besuchern und eröffnete mit seinem Auftritt die beliebte Sommerlocation in Tulln.

Alex Kristan eröffnete am Samstag bei ausverkauften Rängen die diesjährige Open Air Saison auf der Donaubühne Tulln. Sie versptricht ein Feuerwerk an Stars und Veranstaltungen zu werden, ganz nach dem Motto: „Alle Stars an Bord“.

Alex Kristan begeisterte bei ausverkauften Zuschauerrängen.

Nationale Publikumslieblinge und internationale Stars

Zu den österreichischen Publikumslieblingen wie Klaus Eckel, Alex Kristan, Manuel Rubey & Simon Schwarz, Omar Sarsam und Viktor Gernot & Thomas Stipsits gesellen sich zahlreiche internationale Stars. So werden die deutschen KünstlerInnen Martina Schwarzmann, Annet Louisan und die Berliner Band Culcha Candela erwartet. Aus England reist Jamie Cullum mit seiner Band an und Weltstar Anastacia findet sogar aus Übersee den Weg nach Tulln. Erwartet werden auch die drei gefeierte Tenöre Joseph Calleja, Arturo Chacón-Cruz & Bogdan Volkov. Und ein großartiges Orchester, samt Solist:innen bringt Klänge von Hans Zimmer und die Musik von "Herr der Ringe" nach Tulln.

"Schneckerl" Prohaskas Geburtstag als großer Event

Das Konzert von Beth Hart musste wegen gesundheitlicher Probleme der Künstlerin auf nächstes Jahr verschoben werden. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Am 1. August steigt ein Geburtstagskonzert für Herbert Prohaska, den Jahrhundertfußballer Österreichs. Als GratulantInnen, die live auf der Donaubühne performen werden, kommen Christopher Seiler, Thomas Stipsits, Lukas Resetarits, Birgit Denk, Etta Scollo, Sandra Pires, Reinhold Bilgeri, Pete Art und Natalia Ushakova.