Ganz Niederösterreich wird wieder zur Bühne

Es geht wieder los! Am Donnerstag startet das Theaterfest Niederösterreich in die Sommersaison. Die 19 Festspielbühnen präsentieren bis 7. September 23 stimmungsvolle Produktionen.

Die Sommerspiele Schloss Sitzenberg eröffnen den Theaterreigen am 5. Juni mit William Shakespeares temporeichen Komödienklassiker "Was ihr wollt": Die Zwillinge Viola und Sebastian stranden getrennt voneinander an der Küste Illyriens. Zu ihrem Schutz verkleidet sich Viola als Mann. Als sie zwischen den Liebeslinien von Herzog Orsino und Gräfin Olivia gerät, eskaliert das Verwechslungsspiel – besonders, als ihr tot geglaubter Bruder plötzlich auftaucht. Mit Barbara Kaudelka, Hubert Wolf, Sandra Högl, Angela Schneider, Kurt Hexmann u.v.m., unter Regie von Anke Zisak.

"Was ihr Wollt" mit Angela Schneider (Marie), Sandra Högl (Olivia), Kurt Hexmann (Malvolia). © Fabian Steppan Fotografie ×

Ein Ort zwischen Alltag und Ausnahmezustand

Ab dem 18. Juni widmen sich die Sommerspiele Melk dem Praterstern – als Brennpunkt, Begegnungszone und Tor zum Vergnügungspark. In der Uraufführung Praterstern – Szenen aus unserem tragikomischen Leben erzählen Monika Helfer und Michael Köhlmeier Geschichten von kleinen Alltäglichkeiten und großen Zielen, von Begegnungen und Abenteuern, von menschlichen Schwächen, Merkwürdigkeiten und Hoffnungen. Mit Julia Cencig, Wolfgang Lesky, Hemma Clementi, Kajetan Dick, Pippa Galli u.a., inszeniert von Christina Gegenbauer.

Die Sommerspiele Melk entführen auf den Wiener Praterstern. © Daniela Matejschek ×

Neuanfang in Indien

Zum 10-jährigen Jubiläum der Sommernachtskomödie Rosenburg sucht eine Gruppe britischer Seniorinnen und Senioren ab 19. Juni in Indien einen Neuanfang – und finden im Best Exotic Marigold Hotel weit mehr als erwartet. In dieser lebensfrohen Culture-Clash-Komödie prallen die Mentalitäten unterschiedlicher Kulturen lustvoll aufeinander. Angegraute kulturelle Vorurteile treffen auf ausgelassene Lebensfreude. Das Publikum erwartet Offenheit und Spaß am Chaos und der Improvisation. Mit Bigi Fischer, Sylvia Haider, Konstanze Breitebner, Curdin Caviezel u.v.m., Regie und Bühne von Marcus Ganser.

"Best Exotic Marigold Hotel" feiert am 19. Juni Premiere. © Martin Hesz ×

Die weiteren Premieren

21. Juni | Bühne Baden: Die Zirkusprinzessin

25. Juni | Theatersommer Haag: Die eingebildete Kranke

26. Juni | Nestroy Spiele Schwechat: Die Zauberreise in die Ritterzeit

27. Juni | Sommerspiele Perchtoldsdorf: Schubert, für immer und ewig

4. Juli | Festival Schloss Weitra: Liebesgeschichten und Heiratssachen

5. Juli | operklosterneuburg: Tosca

9. Juli | Sommerspiele Melk: Dream On – Ein kleines bisschen Glück

9. Juli | Raimundspiele Gutenstein: Der Bauer als Millionär

10. Juli | Festspiele Berndorf: Die Nervensäge

11. Juli | Festival Retz: Salome

12. Juli | Oper Burg Gars: La Traviata

12. Juli | Bühne Baden: Chess

15. Juli | Wachaufestspiele Weißenkirchen: Die geraubte Venus

17. Juli | AVB | Musical Sommer: Augustin

24. Juli | Operette Langenlois: Ein Walzertraum

25. Juli | Felsenbühne Staatz: Jekyll & Hyde

31. Juli | Festspiele Stockerau: Der Talisman

3. August | Bühne Baden: Giuditta

10. August | Theater im Bunker Mödling: Horrible Habsburger! Sechshundert Jahre Sex & Crime & Kaiserschmarrn

29. August | Wachaufestspiele Weißenkirchen: Von wegen Mariandl!

Theaterfest für Kids

3. Juli | Märchensommer NÖ: Rotkäppchen – neu verirrt

9. Juli | Kindermusical-Sommer NÖ: Ritter Rost hat Geburtstag

10. Juli | teatro: Sophie Scholl – Die Weiße Rose

17. Juli | teatro: Mogli – Das Dschungelbuch

20. Juli | operklosterneuburg: Tosca für Kids

3. August | Sommerspiele Melk: Theo Träumerich

Infos und Tickets gibt es unter www.theaterfest-noe.at.