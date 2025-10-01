Alles zu oe24VIP
"Gedenkfeier für Sternenkinder"
Tulln

"Gedenkfeier für Sternenkinder"

01.10.25, 12:58
Einen Ort der Erinnerung, des Innehaltens und der Verbundenheit schafft die Krankenhausseelsorge gemeinsam mit der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe am Freitag (10. Oktober 2025, um 17 Uhr) in der Kapelle des Universitätsklinikums Tulln. Alle betroffenen Familien sind herzlich eingeladen.

Klein und still geboren – als Sternenkinder werden Kinder bezeichnet, die vor, während oder kurz nach der Geburt verstorben sind. Sie hatten nur einen Augenblick auf dieser Welt, doch sie hinterlassen Spuren und bleiben Teil des Lebens ihrer Familien. Oft tragen Mütter, Väter, Geschwister und Angehörige die Erinnerung ein Leben lang in ihren Herzen.

Der internationale Gedenktag für Sternenkinder findet jedes Jahr am 15. Oktober statt. Im Universitätsklinikum Tulln wird deshalb stets am Freitag davor oder danach eine Gedenkfeier gestaltet. Herzlich eingeladen sind alle betroffenen Eltern, Geschwister, Verwandte und Nahestehende, die gemeinsam trauern, erinnern und ein Stück Trost erfahren möchten.

Im September 2023 wurde am Parkfriedhof eine Gedenk- und Grabstätte für Sternenkinder errichtet. Sie bietet einen Ort der Erinnerung und ermöglicht eine würdevolle Bestattung jener Kinder, die vor, während oder kurz nach der Geburt verstorben sind.

