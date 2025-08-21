Alles zu oe24VIP
Gedesag baut im Kamptal in Niederösterreich 41 neue Traumwohnungen
Gedesag baut im Kamptal in Niederösterreich 41 neue Traumwohnungen

21.08.25, 09:25 | Aktualisiert: 21.08.25, 11:39
Der idyllische Weinort Zöbing wird moderner – mit dem feierlichen Spatenstich für das Projekt „Zöbing IV“ schafft die Gedesag mit 31 Wohnungen und 10 Reihenhäusern leistbaren Wohnraum für jede Lebensphase – komfortabel, leistbar und zukunftsfit.

Wo früher eine Tischlerei stand, entstehen bald 31 moderne Wohnungen und 10 großzügige Reihenhäuser. Das Projekt der GEDESAG punktet nicht nur mit guter Lage und nachhaltiger Planung, sondern auch mit viel Platz zum Leben: Die Reihenhäuser bieten rund 106 m² Wohnfläche und eine eigene Terrasse. Die Wohnungen – zwischen ca. 52 und 76 m² groß – verfügen je nach Lage über Balkon, Dachterrasse oder Eigengarten.

Zwei Gebäude mit zwei bis drei Geschoßen sowie ein Lift im Neubau sorgen für Komfort und Barrierefreiheit. Die Vergabe erfolgt in Miete mit Kaufoption – so bleibt Wohnen nicht nur leistbar, sondern wird auch zur Investition in die Zukunft.

Spatenstich: v.l.n.r.: Beim feierlichen Spatenstich: Peter Forthuber (Vorstand Gedesag), Josef Edlinger (Abgeordneter zum NÖ Landtag), Karl Stifter (Prokurist Baufirma Schütz), Harald Leopold (Bürgermeister Langenlois), Karl Schierer (Ortsvorsteher Zöbing)

Ein starkes Zeichen für leistbares WohnenErst kürzlich wurde der symbolische Spatenstich gesetzt – mit dabei: Bürgermeister Harald Leopold, NÖ-Landtagsabgeordneter Josef Edlinger sowie Gedesag-Vorstand Peter Forthuber. Edlinger betonte: „Dieses Projekt steht für Lebensqualität und nachhaltige Ortsentwicklung – ein starkes Bekenntnis des Landes.“Auch Bürgermeister Leopold zeigte sich begeistert: „Mit 41 neuen Einheiten stärken wir nicht nur unsere Gemeinschaft, sondern bieten den Menschen in Zöbing echten Wohnraum mit Perspektive.“Zöbing, umgeben von Weinreben und dem berühmten Heiligenstein, bleibt damit nicht nur ein Geheimtipp für Riesling-Fans, sondern wird auch zum attraktiven Lebensmittelpunkt für junge Familien, Paare und Senioren.

