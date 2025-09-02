GEDESAG: Feierlicher Spatenstich des neuen Wohnprojektes ›Wolfpassing VI B‹

In Wolfpassing, im Bezirk Scheibbs, erfolgte kürzlich der feierliche Spatenstich der GEDESAG für das Wohnbauprojekt „Wolfpassing VI B“.

Mit diesem wichtigen Schritt erweitert die Gedesag aus Krems ihr attraktives Angebot in der Region. Die Fertigstellung ist für Ende 2026 geplant. In ruhiger Lage neben Schloss Wolfpassing entsteht mit Unterstützung des Landes NÖ ein modernes Wohnquartier mit hoher Lebensqualität. Zwei Wohnhäuser bieten insgesamt 23 Wohnungen: 10 barrierefreie Mietwohnungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität sowie 13 Mietwohnungen mit Kaufoption – ideal für alle, die langfristig planen.

Der obligatorische Spatenstich erfolgte bereits für das Projekt „Wolfpassing VI/B“. Unter den Gästen: Bürgermeister Friedrich Salzer, Landtagsabgeordneter Anton Erber (in Vertretung von LH Johanna Mikl-Leitner) und GEDESAG-Vorstand Peter Forthuber. Erber betonte, dass mit den neuen Einheiten leistbarer und barrierefreier Wohnraum geschaffen werde, was die Lebensqualität in der Region spürbar erhöhe.

Das Projekt umfasst zwei Wohnhäuser mit jeweils vier Geschoßen. Zur Auswahl stehen 2-, 3– und 4-Zimmer-Wohnungen mit großzügigen Freiflächen. Erdgeschoßwohnungen verfügen über Terrasse, Eigengarten und Außenabstellraum, in den Obergeschoßen gehört zu jeder Einheit ein Balkon. Den Dachterrassenwohnungen sind private Terrassen zugeordnet. Bürgermeister Salzer zeigte sich erfreut, mit dem Projekt leistbaren Wohnraum – teilweise mit Kaufoption – zu schaffen.

Wolfpassing liegt eingebettet in die Hügellandschaft des Mostviertels, bekannt für Obstgärten, Vierkanthöfe und hohe Lebensqualität. Und die Gemeinde ist verkehrstechnisch gut angebundenInfo: Interessenten können sich auf der Gedesag-Website www.gedesag.at informieren oder auch per E-Mail an office@gedesag.at ein passendes Angebot einholen.