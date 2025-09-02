Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
GEDESAG: Feierlicher Spatenstich des neuen Wohnprojektes ›Wolfpassing VI B‹
© Gedesag

Wohnbau

GEDESAG: Feierlicher Spatenstich des neuen Wohnprojektes ›Wolfpassing VI B‹

02.09.25, 14:34
Teilen

In Wolfpassing, im Bezirk Scheibbs, erfolgte kürzlich der feierliche Spatenstich der GEDESAG für das Wohnbauprojekt „Wolfpassing VI B“.

Mit diesem wichtigen Schritt erweitert die Gedesag aus Krems ihr attraktives Angebot in der Region. Die Fertigstellung ist für Ende 2026 geplant. In ruhiger Lage neben Schloss Wolfpassing entsteht mit Unterstützung des Landes NÖ ein modernes Wohnquartier mit hoher Lebensqualität. Zwei Wohnhäuser bieten insgesamt 23 Wohnungen: 10 barrierefreie Mietwohnungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität sowie 13 Mietwohnungen mit Kaufoption – ideal für alle, die langfristig planen.

Der obligatorische Spatenstich erfolgte bereits für das Projekt „Wolfpassing VI/B“. Unter den Gästen: Bürgermeister Friedrich Salzer, Landtagsabgeordneter Anton Erber (in Vertretung von LH Johanna Mikl-Leitner) und GEDESAG-Vorstand Peter Forthuber. Erber betonte, dass mit den neuen Einheiten leistbarer und barrierefreier Wohnraum geschaffen werde, was die Lebensqualität in der Region spürbar erhöhe.

Das Projekt umfasst zwei Wohnhäuser mit jeweils vier Geschoßen. Zur Auswahl stehen 2-, 3– und 4-Zimmer-Wohnungen mit großzügigen Freiflächen. Erdgeschoßwohnungen verfügen über Terrasse, Eigengarten und Außenabstellraum, in den Obergeschoßen gehört zu jeder Einheit ein Balkon. Den Dachterrassenwohnungen sind private Terrassen zugeordnet. Bürgermeister Salzer zeigte sich erfreut, mit dem Projekt leistbaren Wohnraum – teilweise mit Kaufoption – zu schaffen.

Wolfpassing liegt eingebettet in die Hügellandschaft des Mostviertels, bekannt für Obstgärten, Vierkanthöfe und hohe Lebensqualität. Und die Gemeinde ist verkehrstechnisch gut angebundenInfo: Interessenten können sich auf der Gedesag-Website www.gedesag.at informieren oder auch per E-Mail an office@gedesag.at ein passendes Angebot einholen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden