Glaubensvertreter kritisiert Gesetze gegen radikalen Islam

IGGÖ sieht "Pauschalisierungen und Symbolpolitik". - Beschluss im Landtag ist am Mittwoch erfolgt.

Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) übt Kritik an dem am Mittwoch im niederösterreichischen Landtag beschlossenen Gesetzespaket gegen den radikalen Islam. Gewarnt wurde in einer Aussendung vor Pauschalisierungen und Symbolpolitik. IGGÖ-Präsident Ümit Vural ortete auch einen "Rückschritt für den Rechtsstaat".

"Respektlos" als Unschärfe genannt

Das Gesetzespaket, wurde am Mittwoch von ÖVP, FPÖ und SPÖ im Landtag abgesegnet. Laut Vural bediene es sich pauschaler Zuschreibungen und seiner Meinung nach juristisch nicht definierter Begriffe wie "radikalislamistisch", "respektlos" oder "integrationsunwillig". Dies sei eine Unschärfe, die "gefährlichen Spielraum für willkürliche Auslegungen" eröffne.

"Besonders problematisch sind Eingriffe in verfassungsrechtlich geschützte Bereiche wie etwa arbeitsrechtliche Sanktionen bei vager Vereinszugehörigkeit oder höhere Strafandrohungen für Eltern von Kindergartenkindern", so Vural weiter. Sozial benachteiligte Familien würden dadurch zusätzlich belastet. Kritisiert wurde auch das beschlossene Verschleierungsverbot im Landesdienst, das angesichts des generellen Verhüllungsverbots "doppelt inszeniert" sei.

Vural warnt vor "Klima des Misstrauens"

"Der Aktionsplan stellt muslimische Religiosität pauschal unter Extremismusverdacht und schafft ein Klima des Misstrauens", meint Vural. "Echte Integration braucht Dialog, Bildung und Vertrauen - nicht Kontrolle und politische Schnellschüsse."

Im Landtag hatten am Mittwoch ÖVP, FPÖ und SPÖ für das Paket votiert. Getrennt abgestimmt wurde über die Änderungen in Kindergärten, die zusätzlich auch von den Grünen und NEOS befürwortet wurden.

Niederösterreichischer Landtag beschloss Gesetzespaket. © APA/Fohringer ×

In Niederösterreich wird die Mitwirkungspflicht der Erziehungsberechtigten von Kindergartenkindern mit 1. September erweitert. Bei mehrmaligen Verstößen - etwa wenn das verpflichtende Elterngespräch verweigert wird - drohen Strafen bis zu 2.500 Euro. Außerdem können Kindergartenerhalter in Zukunft Hausordnungen erlassen. In der Landesverfassung werden zu den bisherigen Zielbestimmungen unter anderem demokratische Werte sowie Traditionen und Bräuche aufgenommen.