Gleich vier Firmen: Höhrhan-Gruppe ist insolvent

Über vier insolvente Gesellschaften der Höhrhan-Gruppe ist am Landesgericht Krems ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet worden.

Es handelt sich um die Robust Industry GmbH mit Sitz in Krems, die Robust Plastics GmbH und die AKG Plastics GmbH aus Wien sowie die HT Electronic Systems GmbH aus dem burgenländischen Neudörfl (Bezirk Mattersburg). Betroffen sind laut Kreditschützern in Summe 174 Mitarbeiter und 400 Gläubiger. Die Passiva betragen über 29 Mio. Euro.

Eine erste Gläubigerversammlung findet am 22. Oktober statt, berichteten KSV1870 und AKV. Es folgen die Prüfungstagsatzung am 24. November sowie die Sanierungsplantagsatzung am 17. Dezember.

Die vier Gesellschaften streben die Fortführung an und haben den betroffenen Gläubigern jeweils einen 30-prozentigen Sanierungsplan angeboten. Die Unternehmen beliefern vor allem die Autoindustrie. Als Insolvenzursachen gelten insbesondere Umsatzrückgänge aufgrund der schlechten Wirtschaftslage in der Kfz-Branche sowie massive Kostensteigerungen.