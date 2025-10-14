Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Graffiti-Gang im Weinviertel: 80.000 Euro Schaden
© APA/HANS PUNZ

Sachbeschädigung

Graffiti-Gang im Weinviertel: 80.000 Euro Schaden

14.10.25, 10:42
Teilen

Eine Jugendbande von Sprayern hat in den Bezirken Mistelbach und Gänserndorf öffentliche Einrichtungen und Züge beschädigt und rund 80.000 Euro Schaden verursacht. Nun konnte ein 19-jähriger Verdächtiger ausgeforscht werden. Er ist teilgeständig, seine Komplizen nennt er - ehrenhalber - nicht. 

Sachbeschädigung und kein Kavaliersdelikt: Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich mitteilte, können der Sprayergruppe insgesamt 21 Tatorte zugeordnet werden – darunter öffentliche Einrichtungen, Brücken, Züge und Trafostationen in Enzersdorf bei Staatz, Schrick (beide Bezirk Mistelbach), Mistelbach, Dürnkrut und Zistersdorf (beide Bezirk Gänserndorf). 

Graffiti-Gang im Weinviertel: 80.000 Euro Schaden
© LPD NÖ

Auf frischer Tat ertappt: Der entscheidende Hinweis kam nach einer weiteren Sachbeschädigung an Nostalgie-Zügen in Mistelbach. Die Ermittler der Polizeiinspektion Mistelbach stellten am Tatort Spraydosen sicher und konnten dadurch die Spur des 19-Jährigen aus dem Bezirk Gänserndorf nachverfolgen. 

Spraydosen, Cannabis und Datenträger sichergestellt

Bei einer von der Staatsanwaltschaft Korneuburg angeordneten Hausdurchsuchung beschlagnahmten die Beamten beim jungen Mann 46 Spraydosen, Cannabiskraut sowie mehrere Datenträger bisher noch unbekannten Inhalts. Der junge Mann zeigte sich bei seiner Einvernahme teilweise geständig, verweigerte aber Angaben zu möglichen Komplizen.

Der 19-Jährige wird wegen mehrfacher Sachbeschädigung und weiterer Delikte bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt. Die Ermittlungen zu weiteren Beteiligten dauern an.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden