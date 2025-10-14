Graffiti-Gang im Weinviertel: 80.000 Euro Schaden

Eine Jugendbande von Sprayern hat in den Bezirken Mistelbach und Gänserndorf öffentliche Einrichtungen und Züge beschädigt und rund 80.000 Euro Schaden verursacht. Nun konnte ein 19-jähriger Verdächtiger ausgeforscht werden. Er ist teilgeständig, seine Komplizen nennt er - ehrenhalber - nicht.

Sachbeschädigung und kein Kavaliersdelikt: Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich mitteilte, können der Sprayergruppe insgesamt 21 Tatorte zugeordnet werden – darunter öffentliche Einrichtungen, Brücken, Züge und Trafostationen in Enzersdorf bei Staatz, Schrick (beide Bezirk Mistelbach), Mistelbach, Dürnkrut und Zistersdorf (beide Bezirk Gänserndorf).

© LPD NÖ

Auf frischer Tat ertappt: Der entscheidende Hinweis kam nach einer weiteren Sachbeschädigung an Nostalgie-Zügen in Mistelbach. Die Ermittler der Polizeiinspektion Mistelbach stellten am Tatort Spraydosen sicher und konnten dadurch die Spur des 19-Jährigen aus dem Bezirk Gänserndorf nachverfolgen.

Spraydosen, Cannabis und Datenträger sichergestellt

Bei einer von der Staatsanwaltschaft Korneuburg angeordneten Hausdurchsuchung beschlagnahmten die Beamten beim jungen Mann 46 Spraydosen, Cannabiskraut sowie mehrere Datenträger bisher noch unbekannten Inhalts. Der junge Mann zeigte sich bei seiner Einvernahme teilweise geständig, verweigerte aber Angaben zu möglichen Komplizen.

Der 19-Jährige wird wegen mehrfacher Sachbeschädigung und weiterer Delikte bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt. Die Ermittlungen zu weiteren Beteiligten dauern an.