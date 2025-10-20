"Grollen", "Gegenstände bewegten sich" – Neunkirchen bebt erneut

In der Region bebte die Erde bereits fünf Mal innerhalb von wenigen Wochen.

Niederösterreich. Im Bezirk Neunkirchen hat am Montag erneut die Erde gebebt. Laut "GeoSphere Austria" wurde um 13.54 Uhr westlich von Neunkirchen ein Erdbeben der Stärke 3,2 registriert. Viele Menschen spürten die Erschütterungen deutlich, es bewegten sich Gegenstände und ein Grollen war hörbar. Schäden an Gebäuden sind bei dieser Magnitude jedoch nicht zu erwarten, do die Experten der "GeoSphere Austria".

Fünftes Erdbeben in wenigen Wochen

Das aktuelle Ereignis ist bereits das fünfte Erdbeben in wenigen Wochen in der Region. Seit Ende September wurden mehrere schwächere Beben zwischen 1,2 und 2,3 auf der Richterskala gemessen – unter anderem im Raum Gloggnitz und nahe des Semmerings. Zuletzt bebte die Erde am 2. Oktober mit einer Stärke von 1,8.