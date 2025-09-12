Große Befragung zum Mobilitätsverhalten in NÖ

Wie schon seit 2003 im Fünf-Jahres-Takt, gibt es diesmal nach sieben Jahren, eine große Haushaltsbefragung zur Mobilität in Niederösterreich. 28.000 zufällig ausgewählte Haushalte werden ab 15. September und bis Ende Oktober 2025 daran teilnehmen.

Angegeben werden sollen alle Wege an einem zufällig ausgewählten Wochentag des kompletten jeweiligen Haushalts (ab 6 Jahren). Egal, ob mit dem Auto, den öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Rad oder zu Fuß.

Ob man teilnehmen kann oder nicht, entscheidet sich via Post vom Amt der Niederösterreichischen Landesregierung in den kommenden Tagen. Abgefragt werden auch personenbezogene Daten, um zwischen Generationen unterscheiden zu können.

Auf Papier und Online möglich

"Mit der größten Haushaltsbefragung unseres Landes schaffen wir die Grundlage für eine starke und zukunftsfähige Mobilitätsstrategie. Wir wollen Mobilität so planen, damit sie für alle funktioniert – für Familien, Pendler, Schüler und unsere ältere Generation", betont Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Die Größe der Stichprobe richtet sich nach der Größe der Gemeinde. Und auch wenn per Post gesendet wird, kann die Befragung auch Online via PC, Tablet oder Handy ausgefüllt werden - oder eben in Papierform auf Anfrage beim Erhebungsinstitut.

"Ich ersuche unsere Landsleute um ihre Teilnahme, weil ihre persönlichen Lebensrealitäten der Schlüssel für eine zukunftssichere Mobilitätsstrategie sind. Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass Niederösterreich auch morgen stark und lebenswert ist“, betont Landbauer.

Die Ergebnisse werden dann Mitte 2026 erwartet.