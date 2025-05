Großeinsatz auf A3: Geländewagen in Flammen

Das Fahrzeug ist komplett ausgebrannt.

Die Feuerwehr Ebreichsdorf musste am Freitagvormittag zu einem Fahrzeugbrand auf die A3 zwischen Ebreichsdorf West und Pottendorf in Fahrtrichtung Eisenstadt ausrücken.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet dort ein Geländewagen während der Fahrt in Brand. „Beim Eintreffen stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die beiden Fahrzeuginsassen konnten sich jedoch rechtzeitig in Sicherheit bringen“, berichtet Einsatzleiter Michael Ditzer.

Völlig ausgebrannt

Den Einsatzkräften gelang es rasch, den Brand unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Während des Einsatzes musste die A3 in Fahrtrichtung Eisenstadt vorübergehend für den Verkehr gesperrt werden. Das völlig ausgebrannte Fahrzeugwrack wurde schließlich mithilfe eines Krans von der Feuerwehr geborgen. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.