Großspitz aus NÖ siegt bei World Dog Show in Helsinki
© FotoBobisXa/P. Brezina

Schönster seiner Art

Großspitz aus NÖ siegt bei World Dog Show in Helsinki

17.08.25, 12:32


Ein Hund aus Niederösterreich hat die große Bühne der "World Dog Show" in Helsinki erobert. Großspitz Iri-Hor aus Umbach wurde in Helsinki zum schönsten Vertreter seiner Rasse gekürt. 

Ein Großspitz aus Niederösterreich hat in der Hundewelt für Aufsehen gesorgt. Iri-Hor, ein dreijähriger Rüde aus dem kleinen Ort Umbach im Bezirk Melk, wurde bei der diesjährigen World Dog Show in Helsinki zum schönsten seiner Rasse gekürt. Das prestigeträchtige Event lockte rund 24.000 Hunde aus aller Welt an und zählt zu den größten Ausstellungen des Jahres.

Großspitz aus NÖ siegt bei World Dog Show in Helsinki
© FotoBobisXa/P. Brezina

Familie Brezina aus dem Dunkelsteinerwald widmet sich seit Jahren mit Hingabe der Zucht dieser besonderen Hunderasse. Helmut, Paula und die zwölfjährige Tochter Petra haben Iri-Hor mit viel Liebe und Erfahrung großgezogen. Sein Name geht auf einen altägyptischen Pharao zurück und passt gut zu dem eindrucksvollen Auftreten des Rüden. Bei Veranstaltungen wie dieser steht bei Spitzen vor allem das äußere Erscheinungsbild im Fokus. Die Tiere gelten als Familien- und Wachhunde und zeichnen sich durch eine Lebenserwartung von bis zu achtzehn Jahren aus. Für Iri-Hor könnte es also nicht der letzte große Titel gewesen sein.

Ein weiterer Höhepunkt war der Auftritt von Tochter Petra, die mit dem prämierten Rüden am Junior-Handling-Wettbewerb teilnahm. Die enge Bindung zwischen Kind und Tier sorgte für viele berührte Blicke im Publikum. Insgesamt traten in Helsinki 397 verschiedene Hunderassen an.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

