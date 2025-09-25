Halb so alt: Nachfolgerin von Anton Kasser steht fest

So etwas gibt es auch nicht alle Tage: Nachdem Anton Kasser (ÖVP) dem abgehenden Ludwig Schleritzko nachfolgen wird, brauchte es eine Nachfolge für dessen Bürgermeisteramt in Allhartsberg und fündig wurde man bei der halb so alten Lisa Schallauer.

Besonders kurios: Als Kasser sein Bürgermeisteramt erstmals angetreten hatte, war seine jetzige Nachfolgerin gerade einmal ein Jahr alt! Nun steigt der 62-Jährige als Finanz- und Spitalslandesrat in die Landesregierung auf und die 31-Jährige wird voraussichtlich Bürgermeisterin.

Natürlich kommt Schallauer (Bild oben, Mitte) aber nicht aus dem Nichts, immerhin war sie zuletzt Geschäftsführende Gemeinderätin der ÖVP. Am 7. Oktober soll die Kindergartenpädagogin in ihr neues Amt gewählt werden. Innerhalb der VP wurde sie einstimmig gewählt und diese hält immerhin bei 16 von 21 Gemeinderatssitzen (3 FPÖ, 2 SPÖ).

Zu 100 Prozent Bürgermeisterin

In der Gemeinde machte sie sich einen Namen in den Bereichen Kultur, Familie, Schule und Soziales und hatte vor allem ein sehr gutes Ergebnis bei den Vorzugsstimmenergebnissen früher im Jahr. Schallauer wird übrigens Vollzeit-Bürgermeisterin, ihre Tätigkeit im Kindergarten wird sie stilllegen.

Die Nachfolgerin der zweifachen Mutter wird zudem Anita Reichl. Einen langjährigen Namen bekommt Allhartsberg aber auch noch zurück. Bernhard Ebner, eben erst aus dem Landtag ausgeschieden, kehrt nach fünf Jahren ins Ortsparlament zurück. Dort war er zuvor bereits 15 Jahre lang tätig.