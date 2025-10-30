Alles zu oe24VIP
Halloween bringt 12 Mio. Euro Wertschöpfung in Niederösterreich
Halloween bringt 12 Mio. Euro Wertschöpfung in Niederösterreich

30.10.25, 10:24
Morgen, am 31. Oktober, ist Halloween – an diesem Tag sind Kinder gemeinsam unterwegs, Nachbarinnen und Nachbarn begegnen einander und unsere Gemeinden sind wunderbar lebendig. Die Landeshauptfrau mahnt ein "Bewusstsein für das Regionale" ein.

"Damit passt Halloween gut zu unserem liebens- und lebenswerten Niederösterreich“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und betont: "Vor allem aber bringt Halloween wichtige Impulse für unseren heimischen Handel.“ Sie erklärt: "Wer dafür regional einkauft – beim Bauernmarkt, in der Konditorei oder im lokalen Geschäft vor Ort – stärkt unsere Wirtschaft, unterstützt unsere Familienbetriebe und sichert Arbeitsplätze bei uns in Niederösterreich."

"Ob Süßigkeiten, Kürbisse oder Deko - wer regional kauft, stärkt unsere Wirtschaft“ 

Laut aktueller Erhebung der Wirtschaftskammer Niederösterreich wird heuer mit rund zwölf Millionen Euro an Ausgaben für Süßigkeiten, Dekoration und Kostüme gerechnet. Dabei werden pro Haushalt durchschnittlich etwa 50 Euro ausgegeben, mehr als noch im Vorjahr. 

Den Kindern wünscht die Landeshauptfrau "viel Spaß beim Feiern – mit Bewusstsein für das Regionale".

