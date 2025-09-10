"Heben uns ab": Westbahn erhält Rebranding

Die Westbahn erfährt ein Rebranding, mit neuen-alten Farben und dem Leitsatz "Immer ein guter Zug". Man verspricht sich einen moderneren Anstrich, möchte sich von der Konkurrenz abheben und bietet ab 2026 eine angepasste Strecke.

"Die Westbahn bietet Qualitätsreisezeit und Zuverlässigkeit. Jede Fahrt ist ein komfortables und entspannendes Reiseerlebnis", meint Westbahn-Geschäftsführer Marco Ramsbacher. Und weiter: "Durch all das heben wir uns vom Mitbewerb ab." Dafür soll der neue Leitsatz "Immer ein guter Zug" stehen.

Auch visuell spricht die Westbahn von Veränderung, auch wenn die Farbpalette gleich bleibt. Die neuen Blau- und Gelbgrün-Töne sollen aber ebenfalls moderner wirken.

Zu Beginn 2011 nur zwischen Wien und Salzburg unterwegs, erstreckt sich das Netzt heutzutage bereits bis nach Deutschland. Ab März 2026 wird die Westbahn täglich fünfmal von Wien über Graz und Klagenfurt bis Villach fahren - und auch retour.