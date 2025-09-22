Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Für die Eröffnung des Kindergartens holte sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner Unterstützung von den Kindern. 
© NLK Burchhart

Kinderbetreuung

Heidekindergarten in Gießhübl feierlich eröffnet

22.09.25, 09:55
Teilen

Mit einem großen Fest wurde vergangenes Wochenende der neue Heidekindergarten in der Gemeinde Gießhübl eröffnet. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) freute sich über einen "unglaublich großartigen Tag für ganz Gießhübl, das gesamte Kindergartenteam, vor allem aber für die Kinder". 

"Der neue Heidekindergarten ist eine Investition in die beste Zukunft unserer Kinder", betonte Mikl-Leitner in ihren Eröffnungsworten. "Dieses Projekt ist wirklich gelungen: ein ökologisches Schmuckkasterl eingebettet in eine wunderschöne Naturlandschaft und ein zweites Zuhause für unsere Kleinen." Ein Kindergarten, fuhr sie fort, sei nicht nur Lernort, "sondern auch ein Ort, wo die ersten Freundschaften entstehen, wo man die ersten Streitigkeiten austrägt, wo man aber vor allem das Miteinander lernt und Tradition vermittelt bekommt." Ihr Dank ging an dieser Stelle an alle Projektbeteiligten, von der Planung bis zur Umsetzung, aber vor allem an die Menschen vor Ort. "Denn was wäre ein Kindergarten, hätten wir nicht Pädagoginnen und Teams mit Kompetenz und mit Herzblut“, unterstrich die Landeshauptfrau. 

Bei der Kindergarteneröffnung in Gießhübl (v.l.): Landtagsabgeordnete Marlene Zeidler-Beck, Bürgermeister Johannes Seiringer, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Vizebürgermeisterin Caroline Mayerhofer 

Bei der Kindergarteneröffnung in Gießhübl (v.l.): Landtagsabgeordnete Marlene Zeidler-Beck, Bürgermeister Johannes Seiringer, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Vizebürgermeisterin Caroline Mayerhofer 

© NLK Burchhart

Am Festakt nahmen Vertreter der Gemeinde Gießhübl teil, Vertreter aus den umliegenden Gemeinden, von Blaulichtorganisationen sowie aus der Politik, darunter u.a. die NÖ Landtagsabgeordneten Hannes Weninger (SPÖ) und Marlene Zeidler-Beck (ÖVP) oder auch Nationalratsabgeordnete Martina von Künsberg-Sarre (Neos).

"High Five!"

© NLK Burchhart

Bis 2027 wolle man in Niederösterreich insgesamt 750 Millionen Euro für die Kinderbetreuung investieren, so die Landeshauptfrau. Pfarrer Richard Kager segnete den neuen Heidekindergarten. Musikalisch gestaltet wurde die Eröffnung den Kindergartenkindern sowie der Musikkapelle Gießhübl.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden