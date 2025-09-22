Heidekindergarten in Gießhübl feierlich eröffnet

Mit einem großen Fest wurde vergangenes Wochenende der neue Heidekindergarten in der Gemeinde Gießhübl eröffnet. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) freute sich über einen "unglaublich großartigen Tag für ganz Gießhübl, das gesamte Kindergartenteam, vor allem aber für die Kinder".

"Der neue Heidekindergarten ist eine Investition in die beste Zukunft unserer Kinder", betonte Mikl-Leitner in ihren Eröffnungsworten. "Dieses Projekt ist wirklich gelungen: ein ökologisches Schmuckkasterl eingebettet in eine wunderschöne Naturlandschaft und ein zweites Zuhause für unsere Kleinen." Ein Kindergarten, fuhr sie fort, sei nicht nur Lernort, "sondern auch ein Ort, wo die ersten Freundschaften entstehen, wo man die ersten Streitigkeiten austrägt, wo man aber vor allem das Miteinander lernt und Tradition vermittelt bekommt." Ihr Dank ging an dieser Stelle an alle Projektbeteiligten, von der Planung bis zur Umsetzung, aber vor allem an die Menschen vor Ort. "Denn was wäre ein Kindergarten, hätten wir nicht Pädagoginnen und Teams mit Kompetenz und mit Herzblut“, unterstrich die Landeshauptfrau.

Bei der Kindergarteneröffnung in Gießhübl (v.l.): Landtagsabgeordnete Marlene Zeidler-Beck, Bürgermeister Johannes Seiringer, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Vizebürgermeisterin Caroline Mayerhofer © NLK Burchhart

Am Festakt nahmen Vertreter der Gemeinde Gießhübl teil, Vertreter aus den umliegenden Gemeinden, von Blaulichtorganisationen sowie aus der Politik, darunter u.a. die NÖ Landtagsabgeordneten Hannes Weninger (SPÖ) und Marlene Zeidler-Beck (ÖVP) oder auch Nationalratsabgeordnete Martina von Künsberg-Sarre (Neos).

"High Five!" © NLK Burchhart

Bis 2027 wolle man in Niederösterreich insgesamt 750 Millionen Euro für die Kinderbetreuung investieren, so die Landeshauptfrau. Pfarrer Richard Kager segnete den neuen Heidekindergarten. Musikalisch gestaltet wurde die Eröffnung den Kindergartenkindern sowie der Musikkapelle Gießhübl.