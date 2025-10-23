Hilfswerk NÖ: Lukas Brandweiner neuer Präsident

Gestern fand die Generalversammlung und Gala des Hilfswerk Niederösterreich in der Konerei in St. Pölten statt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die Präsidentschafts-Neuwahlen. Nach 14 Jahren als Präsidentin gab Michaela Hinterholzer ihr Amt an NR Lukas Brandweiner (ÖVP) weiter.

Unter den Gala-Gästen gratulierte auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP): "Liebe Michaela, du warst viele Jahre das Herz und das Gesicht des Hilfswerk Niederösterreich – mit Wärme, Weitblick und einem unvergleichlichen Gespür für die Menschen. Dafür danke ich dir von Herzen. Und lieber Lukas – du bringst Begeisterung, Verantwortungsbewusstsein und Teamgeist mit. Ich bin überzeugt: Das Hilfswerk Niederösterreich ist bei dir in den besten Händen. Ihr beide steht für das, was unser Land ausmacht – Menschlichkeit, Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung.“

© Hilfswerk NÖ

Auch Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) bedankte sich bei Michaela Hinterholzer und wünschte dem neuen Präsidenten Lukas Brandweiner alles Gute: "Ich möchte mich für die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren im Bereich Pflege und Betreuung sowie Kinder, Jugend und Familie herzlich bedanken. Die zahlreichen Vorhaben, die wir gemeinsam auf den Weg gebracht haben, können sich wirklich sehen lassen. Gleichzeitig wünsche ich Lukas Brandweiner viel Erfolg und Freude bei seiner neuen Tätigkeit.“