Hit-Feuerwerk: Pop-Legenden Smokie rocken Hollabrunn

Ein Weltstar-Konzert mitten im Weinviertel: die Kultband Smokie bringt am 23. Mai das Freizeitzentrum Hollabrunn zum Beben.

Am 23. Mai verwandelt sich das Freizeitzentrum in Hollabrunn in eine Bühne für eine der bekanntesten Pop-Gruppen der Welt. Die britische Band Smokie kommt in die Region und bringt eine ganze Ära voller Musikgeschichte mit. Generationen haben ihre Hits geliebt, und nun gibt es die seltene Gelegenheit, diese Legenden live zu erleben.

Klassiker wie "Living Next Door To Alice", "Mexican Girl" oder "Needles and Pins" sind längst nicht nur Erinnerungen, sondern lebendige Hymnen, die bis heute bewegen. In Hollabrunn werden sie wieder erklingen und das Publikum in eine Zeit zurückversetzen, die viele nie vergessen haben.

Die Stadt zählt damit zu den wenigen exklusiven Tour-Stopps in ganz Österreich. Die Fans erwartet eine besondere Atmosphäre, die Nähe zur Band, ein Abend voller Emotionen und unvergesslicher Musik. Nicht nur langjährige Anhänger freuen sich auf dieses Konzert, auch junge Musikfreunde spüren den Zauber dieser Songs. Titel wie "Oh Carol" oder "I’ll Meet You at Midnight" verbinden Menschen, schaffen Gemeinschaft und wecken Gefühle, die tiefer gehen als jeder Refrain. In dieser Nacht wird Musik zur Erinnerung, zur Begegnung und zum großen Moment.