Höchste Alarmstufe bei Brand in NÖ: Reitstall in Flammen

In Lassee (Bezirk Gänserndorf) sind am Donnerstagnachmittag etwa 30 Pferde aus einem Reitstall gerettet worden, der in Brand geraten war.

16 Feuerwehren mit 25 Fahrzeugen und 145 Mitgliedern rückten laut einer Aussendung aus. Durch den raschen Einsatz seien weder Menschen noch Tiere zu Schaden gekommen, teilte Georg Schicker vom Bezirkskommando auf Anfrage mit. 38 Atemschutztrupps wurden seinen Angaben zufolge aufgeboten.

Kran gerät mitten in Stadt in Brand und stürzt auf Hochhaus

Die Helfer waren wenige Minuten vor 15.00 Uhr alarmiert worden. Der Einsatzleiter erhöhte die zunächst ausgerufene Alarmstufe B3 auf B4 und somit auf die höchste. Kurz nach 16.00 Uhr war der Brand unter Kontrolle.