Hype um NÖ-Sommerschule: 7.000 Anmeldungen an 162 Standorten

LR Teschl-Hofmeister: Sommerschule wird auch 2025 einen guten Start in das neue Schuljahr ermöglichen.

"Die Sommerschule ist gekommen, um zu bleiben. Aus diesem Grund wird es auch heuer in Niederösterreich die Sommerschule geben und zwar vom 18. bis zum 29. August 2025. Somit sollen die Schülerinnen und Schüler bestmöglich vorbereitet in das neue Schuljahr einsteigen", ist Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister überzeugt.

In Niederösterreich haben sich rund 7.000 Schüler für die Sommerschule angemeldet, die an 162 Standorten angeboten wird. 710 Pädagogen und 280 Studierende übernehmen die Unterrichtseinheiten und bereiten die Kinder und Jugendlichen auf das neue Schuljahr vor. Dabei wird gezielte Förderung in der Primarstufe, in der Sekundarstufe 1 in Deutsch, Mathematik, Englisch und in der Sekundarstufe 2 in Deutsch, Mathematik & MINT, Englisch und anderen Sprachen sowie allen typenbildenden Gegenständen des jeweiligen SEK2-Standorts angeboten. Der Unterricht findet in Kleingruppen von sechs bis maximal 15 Schülern statt bzw. in Kleingruppen von sechs bis maximal 10 Schülern mit maximal drei Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf.

"Ziel der Sommerschule ist es, den Lernstoff vergangener Jahre zu wiederholen bzw. zu vertiefen und sich auf die nächste Schulstufe oder eine neue Schulart vorzubereiten. Dadurch wird den Schülerinnen und Schülern jene Unterstützung geboten, die sie brauchen, um im Herbst gut gerüstet in das neue Schuljahr starten zu können", so Bildungsdirektor Karl Fritthum.