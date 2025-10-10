ID Austria: Amtshilfe für Senioren

Die Einrichtung der ID Austria stellt viele, insbesondere ältere Menschen vor Probleme. In den niederösterreichischen Bezirkshauptmannschaften wird ihnen jetzt geholfen.

Einerseits wegen der vielen einzelnen notwendigen Schritte, aber auch, weil oft kein zweites Endgerät zur Einrichtung zur Verfügung steht, bereitet die Einrichtung von ID Austria oft Probleme. Seit Anfang Oktober ist die ID Austria der einzige mögliche Zugang zu verschiedenen Online-Services, wie etwa dem Portal des Finanzministeriums FinanzOnline oder dem Portal der Sozialversicherung. Die Einrichtung der ID Austria fällt aber manchen Menschen schwer, vor allem, wenn sie mit dem Gebrauch von Smartphones und Tablets nicht sehr vertraut sind.

Darüber hinaus benötigt man für die Einrichtung zwei mobile Endgeräte, also etwa ein Smartphone und ein Tablet. Manche haben aber kein zweites Endgerät und scheitern aus diesem Grund an der Registrierung. Für Seniorinnen und Senioren gibt es deshalb jetzt Unterstützung in den Bürgerbüros der niederösterreichischen Bezirkshauptmannschaften.

Keinerlei Bedenken mehr punkto Datenschutz

Auf Initiative der NÖ Senioren sind seit Anfang Oktober sämtliche Bezirkshauptmannschaften in Niederösterreich angehalten, älteren Menschen bei der Einrichtung der ID Austria samt Zwei-Faktor-Authentifizierung zu helfen. Diese Hilfestellung haben schon bisher manche Behörden angeboten, allerdings immer auf freiwilliger Basis.

Einige Beamte hatten datenschutzrechtliche Bedenken gegen die Hilfestellung, weil dabei auch das Passwort für die ID Austria eingerichtet wird. Diese rechtlichen Bedenken wurden jetzt ausgeräumt, die Mitarbeiter in den Bürgerbüros der Bezirkshauptmannschaften sowie des Landhauses dürfen die Hilfestellung leisten.

Niederschwellige Lösungen sind gefragt

Wer diese Hilfe beim Einrichten der ID Austria in Anspruch nehmen möchte, kann sich jederzeit im Bürgerbüro der Bezirkshauptmannschaft einen Termin ausmachen. Mitzubringen sind neben dem eigenen Smartphone auch ein Ausweis zur Identitätsfeststellung, also ein Reisepass oder ein Personalausweis. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und NÖ-Senioren-Landesobmann Karl Wilfing betonen, man dürfe bei der Digitalisierung niemanden zurücklassen.