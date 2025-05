"In Goethes Hand" - Premiere in Mödling

Ein Werk von Martin Walser wurde wiederentdeckt.

Samstag, dem 10. Mai 2025, ist Premiere von „In Goethes Hand“ von Martin Walser in der Inszenierung von Bruno Max um 19:30 Uhr im Stadttheater Mödling. Gespielt wird bis 24. Mai.

Das Stück sei die Wiederentdeckung eines frühen Werkes des Großmeisters Martin Walser, dessen Verständnis seiner eigenen Person als Dichter einiges mit dem alternden Goethe gemein hatte, informiert die Spielstätte.

Junger Dichter scheitert an altem Genie

In der Handlung reist der junge Dichter Eckermann reist nach Weimar, um vom greisen Dichterfürsten Goethe ein Empfehlungsschreiben zu bekommen, damit er seine Lebensziele erreichen kann: von Literaturzeitschriften gedruckt zu werden und als Dichter genug Geld zu verdienen, um endlich seine Verlobte Hannchen heiraten zu können. Doch in Weimar gerät er in das Gravitationsfeld des literarischen Genies und kommt einfach nicht mehr los: Fast ein Jahrzehnt arbeitet er unbezahlt und wenig bedankt als Sekretär, rechte Hand und Sortierer der frühen Schriften Goethes.

Eigene Karriere und Heirat fallen somit flach. Aber er ist nicht das einzige groteske Mitglied des dysfunktionalen Haushalts des Genies: Die chaotische Schwiegertochter Ottilie, der verkümmernde Sohn August, der aufgegeben hat, neben dem illustren Vater seinen Platz im Leben zu finden, der ständig betrunkene Diener Stadelmann, den Goethe fast täglich rauswirft. Selbst über den Tod seines Meisters hinaus schafft Eckermann es nicht, sich von dessen enormem Schatten zu befreien: Nicht seine eigenen Gedichte, nur seine „Gespräche mit Goethe“ werden veröffentlicht, er selbst wird zum Schutzpatron der Mittelmäßigen.

Es spielen: Katharina Krause, Lisa-Carolin Nemec, Johanna Rehm, Eva-Maria Scholz; Paul Barna, Hans-Jürgen Bertram (Goethe), Simon Brader, Randolf Destaller (Eckermann), Bernie Feit, Christian Kainradl und Hendrik Winkler.