Badner Bahn fährt am Muttertag geteilt

Ein Muttertags-Ausflug mit Öffis könnte sich wegen Umstiegs zeitlich verzögern.

Am 11. Mai, dem Muttertag, wird die Badner Bahn wegen Arbeiten an der Gleisinfrastruktur in Guntramsdorf von Betriebsbeginn bis Betriebsschluss geteilt fahren. Dafür wird ein Ersatzverkehr zwischen Guntramsdorf-Lokalbahn bis Möllersdorf Lokalbahn eingerichtet.

Von Wien Oper durchgängig nur bis Guntramsdorf

Die Ersatzbusse halten in den Regionalbus-Haltestellen in unmittelbarer Nähe zu den Stationen der Badner Bahn. Die Badner Bahn fährt von Wien Oper bis Guntramsdorf-Lokalbahn bzw. von Baden Josefsplatz bis Möllersdorf Lokalbahn.

Shuttle für die Haltestelle Eigenheimsiedlung

Für Fahrgäste der Haltestelle Eigenheimsiedlung ist ab/zur Haltestelle Möllersdorf Lokalbahn ein eigener Shuttle unterwegs. Die regulären Ersatzbusse fahren die Haltestelle Eigenheimsiedlung nicht an. Mit Betriebsbeginn am 12. Mai soll der Betrieb wieder regulär auf der ganzen Strecke erfolgen.