Badner Bahn bleibt Favorit bei den Passagieren

Das beliebteste öffentliche Nahverkehrsmittel in Niederösterreich und Wien bleibt die Badner Bahn.

Die jährliche Fahrgastbefragung der Badner Bahn ergab mit derSchulnote 1,6 die bisher höchste Gesamtzufriedenheit. 87 Prozent der 937 befragten Fahrgäste waren rückblickend auf 2024 mit der Badner Bahn zufrieden.

In den Vorjahren lag die Benotung bei 1,7 bzw. 1,8. Besonders zufrieden zeigten sich dabei Personen ab 60 Jahren. Thomas Gruber,Geschäftsführer der Wiener Lokalbahnen: "Die Investitionen in die Modernisierung des Fuhrparks mit barrierefreien und klimatisierten Zügen, mehr Kapazitäten zu Stoßzeiten und der Start des Nachtverkehrs kommen bei den Fahrgästen der Badner Bahn sehr positiv an“. Die beste Bewertung erhielt die Badner Bahn in der Kategorie „Sicherheit bei der Zugfahrt“, in der sich 92 Prozent aller Befragten zufrieden zeigten.