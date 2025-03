Eine Karriere am Flughafen starten

Am Flughafen hautnah die Sicherheitsjobs erleben beim Security Job Day im Office Park 3.

Alles rund um Jobs im Bereich Sicherheit und die Chance auf eine direkte Jobzusage bietet am 18. März 2025 der Security Job Day im Office Park 3 am Flughafen Wien. Hier dreht sich alles um spannende Berufsmöglichkeiten rund ums Thema Sicherheit am Airport.

Time-Slot online buchen und Karriere-Chancen steigern

Interessierte können sich über Jobs bei der Polizei, dem Flughafen Wien und der VIAS (Vienna International Airport Security Services) informieren, der Hundestaffel bei ihrer Arbeit zuschauen, Polizeifahrzeuge erkunden, eine Röntgenbildanalyse am Computer ausprobieren oder sogar selbst eine Sicherheitskontrolle bei einer Kontrollstraße durchführen. Das Programm dauert etwa 1,5 Stunden, Interessierte müssen sich für ein bestimmtes Zeitfenster anmelden. Durchgeführt wird die Veranstaltung in Kooperation mit dem AMS Niederösterreich und der Landespolizeidirektion Niederösterreich (Stadtpolizeikommando Schwechat). Informationen und Anmeldemöglichkeiten sind zu finden unter karriere.viennaairport.com/securityjobday.