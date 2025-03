Tiktok-Reisetrend sorgt für Chaos: Experten warnen vor der "Airport Theory“

Nur 15 Minuten vor Abflug am Flughafen erscheinen? Genau das verspricht ein neuer TikTok-Trend. Doch Experten und Fluggesellschaften sind sich einig: Diese riskante Strategie endet für viele in verpassten Flügen und Chaos.

In den letzten Wochen hat ein neuer TikTok-Trend, bekannt als "Airport Theory", für Aufsehen gesorgt. Dieser Trend ermutigt Reisende dazu, erst 15 Minuten vor der Sicherheitskontrolle am Flughafen zu erscheinen, anstatt die üblichen ein bis zwei Stunden vorher einzuplanen. Die Idee dahinter ist, Zeit zu sparen und dennoch rechtzeitig zum Gate zu gelangen. Doch kann das wirklich gut gehen?

„Airport Theory“: So funktioniert der Trend

TikTok-Nutzer stellen die gängige Flughafenregel auf den Kopf: Anstatt mehrere Stunden vor Abflug einzutreffen, riskieren sie eine Last-Minute-Ankunft. Ein Video von Michael DiCostanzo, das bereits rund vier Millionen Aufrufe verzeichnet, zeigt ihn beim Selbstversuch am Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport in Georgia. Er demonstriert, dass es ihm tatsächlich gelingt, in weniger als 15 Minuten vom Eingang bis zum Gate zu kommen.

Doch was dabei viele übersehen: Der TikToker reiste ohne Gepäck und hatte im Vorfeld den TSA Precheck gemacht, mit dem Reisende in den USA schneller durch die Kontrolle kommen.

So gefährlich ist der neue Reisetrend

Viele andere Nutzer berichteten, dass sie ihre Flüge aufgrund dieser riskanten Strategie verpasst haben.Dieser Trend hat auch zu einem Anstieg von verpassten Flügen geführt. Laut der Reise-Website Netflights stieg die Zahl der Google-Suchen nach "Ich habe meinen Flug verpasst" im Februar um 645 Prozent, was auf die Verbreitung der "Airport Theory" zurückgeführt wird.

Experten raten ab

Experten kritisieren diesen Trend scharf. Clint Henderson, Chefredakteur der Reisewebsite "The Points Guy", betonte gegenüber "Newsweek", dass 15 Minuten niemals ausreichen würden, um sicher durch die Sicherheitskontrolle und zum Gate zu gelangen. Er verurteilte den Trend als "respektlos gegenüber anderen Reisenden", da verspätete Passagiere möglicherweise andere dazu zwingen, sie an der Sicherheitskontrolle vorzuziehen oder auf sie zu warten.

Auch Fluggesellschaften und Flughäfen warnen vor diesem Verhalten. Sie empfehlen dringend, mindestens 90 Minuten vor Abflug am Flughafen zu sein, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.