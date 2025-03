Achtung Keimfalle! Das sind die dreckigsten Stellen im Flugzeug

Flugzeuge können wahre Keimfallen sein! Erfahren Sie, welche Orte im Flieger besonders dreckig sind und wo Sie beim nächsten Flug besser vorsichtig sein sollten.

Auch wenn Flugzeuge nach jedem Flug gereinigt werden, gibt es im Inneren Orte, die besonders keimbelastet sind. In einem Flugzeug sind täglich hunderte Menschen unterwegs – und nicht immer sind die hygienischen Standards so hoch, wie wir es uns wünschen würden. Im Jahr 2023 flogen fast 100 Millionen Menschen von deutschen Flughäfen aus, und da bleibt der Schmutz nicht aus. Hier sind die schlimmsten Keim-Hotspots, die Sie bei Ihrem nächsten Flug besser meiden sollten.

Die heftigsten Keimfallen im Flugzeug

1. Das Handgepäckfach – der unterschätzte Keim-Magnet

Kaum im Flugzeug, geht es gleich ans Gepäck. Doch Vorsicht, das Handgepäckfach, in dem Sie Ihre Tasche verstauen, gehört zu den Stellen, die am meisten von Passagieren angefasst werden – und leider auch am seltensten gereinigt werden. Josephine Remo, eine erfahrene Stewardess, erklärte, dass die Gepäckfächer fast nie desinfiziert werden. Also, wenn Sie das Fach öffnen, tun Sie sich einen Gefallen und desinfizieren Sie nach dem Hantieren Ihre Hände. Wer weiß, welche Keime sich dort tummeln.

2. Der Fensterplatz – Aussicht mit Risiko

Die Aussicht aus dem Flugzeugfenster ist eines der Highlights eines jeden Flugs. Doch bevor Sie sich gemütlich an das Fenster lehnen, sollten Sie vielleicht nochmal nachdenken. Denn es könnte sein, dass nicht nur Sie, sondern auch viele andere Passagiere die Fensterscheibe mit ihren Händen berührt haben. Achten Sie also darauf, dass Sie nicht direkt mit dem Glas in Kontakt kommen, vor allem, wenn Sie wissen, wie viele Kinderhände dort möglicherweise gewischt haben.

3. Sicherheitsübersichten – das schmutzige Papier

Ein weiteres kleines, aber unauffälliges Problem sind die laminierten Sicherheitsanweisungen in der Rückenlehne des Sitzes vor Ihnen. Diese kleinen Informationsblätter, die so gut wie nie gereinigt werden, sind wahre Keimfänger. Nach dem Studium der Sicherheitsanweisungen sollten Sie sich deshalb schnell die Hände desinfizieren, um den direkten Kontakt mit den potenziellen Bakterien zu minimieren.

4. Klapptische – die unterschätzte Keimzone

Besonders auf langen Flügen werden die Klapptische zu einer wichtigen Anlaufstelle. Aber Vorsicht! Eine Studie der Flugbuchungsseite Travelmath.com hat gezeigt, dass diese Flächen zu den am stärksten keimbelasteten gehören. Auf einem kleinen Tisch, der ständig von Passagieren benutzt und selten gereinigt wird, sammeln sich schnell Bakterien. Wenn Sie den Tisch nutzen möchten, wischen Sie ihn vorher gründlich ab, um sich vor unerwünschten Gästen zu schützen.

5. Flugzeugtoiletten – die Keim-Hölle

Der vielleicht unangenehmste Punkt auf unserer Liste sind die Toiletten im Flugzeug. Auch wenn es naheliegend erscheint, die Spülung zu betätigen, ohne viel darüber nachzudenken – hier lauern die Bakterien. Die Toilettenspülung ist besonders keimbelastet, was auch in derStudie von Travelmath.com bestätigt wurde. Um auf Nummer sicher zu gehen, empfiehlt es sich, beim Spülen ein Taschentuch zu verwenden. So kommen Sie mit weniger Keimen in Kontakt und können sicherstellen, dass Ihre Hände hygienisch bleiben.