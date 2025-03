IT-Panne stört Genfer Flugverkehr

Eine IT-Panne unbekannter Herkunft hat am Dienstagmittag den Betrieb am Flughafen Genf in der Schweiz gestört.

Es sei mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen, sagte Ignace Jeannerat, der Sprecher des Genfer Flughafens.

Experte warnt: "Vielleicht ist es der letzte Sommer in Frieden" "Es werden nur noch Flüge aufgenommen, die bereits auf dem Weg zum Flughafen Genf sind. Die Passagiere werden gebeten, sich mit ihren Fluggesellschaften in Verbindung zu setzen", sagte er.