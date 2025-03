× Frühlingserwachen in den Marchfeld-Schlössern

Wärmere Tage im Frühjahr bieten sich für einen Ausflug ins Schlösserreich im Marchfeld an.

Die Schlösser Hof, Niederweiden, Orth Eckartsau und Marchegg öffnen in den nächsten Wochen nach dem Winter ihre Tore und begrüßen mit dem Frühling auch wieder Besuchende mit einem vielfältigen Angebot rund um Natur, Kultur und Geschichte.

Neue Ausstellung über Prinz Eugen und seine ungewöhnliche Persönlichkeit

Der Auftakt erfolgt am 15. März auf Schloss Hof und Schloss Niederweiden, wo sich die neue Sonderausstellung „Der Eugen hinter dem Prinzen - 300 Jahre Schloss Hof“ bis 2. November dem 300-jährigen Bestehen von Schloss Hof in seiner Gestaltung durch Prinz Eugen sowie der Persönlichkeit und dem Leben des Prinzen selbst widmet.

© schloesserreich.at ×

Zudem gibt es ein reichhaltiges Kulturvermittlungs- und Veranstaltungsprogramm, das auch kulinarisch neue Akzente setzen will, etwa mit „Frühstück und Führung“ inklusive „kaiserlichem“ Start in den Tag bzw. einem „fürstlichen“ Picknick in den Sommermonaten im Barockgarten.

Schloss Orth mit dem Nationalparkzentrum

Ab 21. März hat dann das schlossORTH Nationalpark-Zentrum, das Tor zum Nationalpark Donau-Auen, im Schloss Orth an der Donau wieder geöffnet und bietet u. a. multimediale Ausstellungen sowie das Auerlebnisgelände Schlossinsel mit seiner Unterwasserstation und neuen Beobachtungshütten bzw. -plattformen. Im Schloss Orth selbst geleiten Führungen zur Wendeltreppe aus der Renaissance und der Holzblocktreppe aus dem Mittelalter, während das museumORTH im zweiten Obergeschoß die Schlossgeschichte, das Leben an der Donau sowie weitere Themen wie Imkerei und Alltagskultur präsentiert. Erstes Veranstaltungshighlight ist am 4. Mai das Familienfest „Ganz Ohr in der Au!“

Eckartsau für die ganze Familie

Saisonstart im Schloss Eckartsau ist am 22. März. Ab diesem Tag warten u. a. neue Programme für Kulturinteressierte, Familien und kleine Entdecker: Am Naturspielplatz „Das Geschenk der Bäume“ können Kinder spielerisch die Geheimnisse des Waldes entdecken, mit dem Hightech-Beobachtungswagen „Spähikel“ können sie zu bestimmten Terminen Naturforschung mit modernster Wildbiologie-Technik betreiben.

© schloesserreich.at ×

Marchegg mit Live-Stream zum Storchenhorst

© schloesserreich.at ×

Schloss Marchegg startet am 1. April in die Saison und lädt bis Mitte August von Dienstag bis Sonntag sowie feiertags in das „Reich der Störche“, Mitteleuropas größte auf Bäumen brütende Weißstorchkolonie mit über 50 Brutpaaren in den Marchauen. Zudem gibt es Familienprogramme zum Thema Storch und Natur sowie im Storchenhaus einen Live-Stream aus einem Storchenhorst. Alle Infos auf www.schloesserreich.at