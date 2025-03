Niederösterreich will familienfreundlichstes Kulturland werden

"Kunst und Kultur für Kinder und Familien spürbar, erlebbar und leistbar machen, denn: Kultur ist für alle da", so LH Mikl-Leitner.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister sprachen am Dienstag in einer Pressekonferenz im Landhaus St. Pölten über die Bedeutung von Kunst und Kultur für Kinder und Familien in Niederösterreich. Das ambitionierte Ziel sei, Niederösterreich zum familienfreundlichsten Kulturland Österreichs zu machen, denn "Kultur ist für alle da", sagten sie.

Niederösterreich sei ein "Kulturland von Welt", so die Landeshauptfrau eingangs, mit einer der größten Museums-Dichten Europas mit 800 Museen, mit 400 Musik- und Theaterbühnen und einer Regionalkultur mit hunderten Chören, Blasmusik- und Kunstvereinen. "Und wir tun, was wir können, um Kunst und Kultur für Kinder und Familien, spürbar, erlebbar und leistbar zu machen", so Mikl-Leitner.

Dazu stärke man erstens die Kulturvermittlungsangebote und baue diese immer weiter aus, "mit großartigen und innovativen Kulturvermittlungsprogrammen und Angeboten in unseren Kulturinstitutionen", sagte die Landeshauptfrau, die u.a. vom Kinderkunstfest auf der Kunstmeile Krems, den Tonspielen der Tonkünstler Niederösterreich, den Kindermusicals in Poysbrunn und oder auch den Tanzworkshops im Festspielhaus und dem Kindertheater im Landestheater sprach.

Kreativitätsförderung von Kindesbeinen an

Zweitens investiere man in "Kreativitätsförderung von Kindesbeinen an", dabei komme den Musikschulen eine zentrale Rolle zu. In fast jeder NÖ Gemeinde gebe es Zugang zu einer hochwertigen musikalischen Ausbildung. "Wir haben in den letzten 25 Jahren die Zahl der Musikschülerinnen und -schüler von 10.000 auf 60.000 gesteigert." Mittlerweile gebe es Musik- und Kunstschulen, "in denen zusätzlich zum Instrumentalunterricht Ausbildungen in Fotografieren, Malen oder Schauspielern angeboten werden, wie etwa in St. Valentin oder St. Pölten", so Mikl-Leitner. Und man fördere die Nachwuchstalente mit Musik-Wettbewerben wie "primal la musica" oder mit dem Landesjugendsinfonieorchester.

Die Landeshauptfrau hob vor allem den "neuen Leuchtturm in der Kreativitätsförderung", das KinderKunstLabor hervor, "europaweit einzigartiges Zentrum für Kunstvermittlung, das bis jetzt schon rund 25.000 Gäste begeistert hat." Sie avisierte die Eröffnung einer neuen Ausstellung kommenden Freitag, am 14. März, "wo Kinder einmal mehr ihre eigene Kreativität entdecken und künstlerische Ausdrucksformen erproben können." Sie sei fest überzeugt, das KinderKunstLabor sei eine wichtige Institution, "denn hier fördern wir kreatives und kritisches Denken, emotionale Ausdrucksformen, geben Raum für Fantasie und zum Träumen, stärken das Selbstbewusstsein und die emotionale Kompetenz unserer Kinder."

Kunst- und Kulturangebote

Als dritten Punkt nannte Mikl-Leitner die Kommunikation der Kunst- und Kulturangebote für Kinder und Familien. Diese schaffe man einerseits "durch den einzigen Kulturpodcast für Kinder im deutschsprachigen Raum - Kultur4Kids - mit dem bekannten Fernsehmacher Robert Steiner, in dem Wissenswertes über die Kultur aller Regionen Niederösterreichs vermittelt wird."

Ergänzend dazu sei der Kultur4Kids-Kompass, der mittels Broschüre oder auf der Website www.kultur4kids.at über das Kulturangebot informiere. Andererseits kooperiere man mit dem Familienresort, so die Landeshauptfrau, die hier von der Museumsaktion 10x10 sprach, "wo Kinder und Familien Museen erobern und entdecken können, und zwar für die kleine Brieftasche."