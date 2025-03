Jeitler-Cincelli ist neue Bürgermeisterin von Baden

Die ÖVP-Politikerin erhielt 32 der 41 abgegebenen Stimmen.

Carmen Jeitler-Cincelli ist Dienstagabend in der konstituierenden Gemeinderatssitzung zur neuen Bürgermeisterin von Baden gewählt worden. Die ÖVP-Nationalratsabgeordnete erhielt 32 von 41 Stimmen. Zum Ersten Vizebürgermeister wurde Markus Riedmayer (SPÖ) gewählt. Neu geschaffen wird das Amt des Zweiten Vizestadtchefs, das künftig von Jowi Trenner ("Wir Badener") ausgeübt wird. Oberste Priorität für die Dreierkoalition hat die Budgetkonsolidierung.

Von insgesamt 41 abgegebenen Stimmen entfielen 32 auf Jeitler-Cincelli. Sieben Mandatare votierten für Riedmayer. Die Grünen, die diese Anzahl an Gemeinderäten stellen, hatten angekündigt, Jeitler-Cincelli nicht zur Bürgermeisterin zu wählen. Zwei Stimmen waren ungültig. Für Riedmayer als Ersten Vizestadtchef votierten alle 41 Mandatare. Trenner wurde mit 30 Stimmen zum Zweiten Vizebürgermeister gewählt.

Bei der Gemeinderatswahl am 26. Jänner hatte die Volkspartei in Baden von 41,59 auf 24,37 Prozent und um acht auf nun zehn Sitze im Gemeinderat verloren. Gemeinsam mit der SPÖ und der Liste "Wir Badener", die beide sieben Mandate haben, wurde ein Arbeitsübereinkommen fixiert. Ebenfalls im Gemeinderat vertreten sind die Grünen (7 Sitze), die FPÖ (6) und die NEOS (4).

Szirucsek und Krismer an der Stadtspitze abgelöst

In der vergangenen Legislaturperiode hatte die Volkspartei gemeinsam mit den Grünen regiert. Bürgermeister Stefan Szirucsek (ÖVP) und Vizestadtchefin Helga Krismer, die auch Landessprecherin und Klubobfrau der Grünen Niederösterreich ist, mussten nun ihre Sessel räumen. Eine Dreierkoalition in Baden hatte bereits von 2015 bis 2020 bestanden - damals mit ÖVP, Grünen und NEOS.

Jeitler-Cincelli ist nach Erika Adensamer (2007 bis 2010), ebenfalls ÖVP, die zweite Frau an der Stadtspitze in Baden. Die gebürtige Innsbruckerin lebt seit 2001 in der Kurstadt bei Wien. Beruflich ist die 44-Jährige in den Bereichen Kommunikation und Unternehmensberatung tätig. Die Mutter von drei Kindern zog im November 2017 in den Nationalrat ein und fungiert in der neuen Legislaturperiode als ÖVP-Bereichssprecherin für Forschung. Jeitler-Cincelli war bereits von 2015 bis 2023 als Stadträtin in Baden tätig.