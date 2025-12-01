In Sneakers vom Schneeberg gerettet

Unzureichend ausgerüstet - mit Sneakers an und nur einem Paar Handschuhen - und ohne Bergerfahrung sind am Sonntag zwei Jugendliche aus Wien auf dem Hochschneeberg (Bezirk Neunkirchen) unterwegs gewesen. Die Burschen (16 und 17 Jahre) mussten von der Bergrettung ins Tal gebracht werden.

Das Duo in Jogginghosen und Sneakers war seit 9.30 Uhr unterwegs und in den Nachmittagsstunden aufgrund von Übermüdung und wegen der unzureichenden Ausrüstung nicht mehr in der Lage, den Abstieg eigenständig zu bewältigen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich heute. Die Jugendlichen hatten zudem nur ein Paar Handschuhe bei sich. Ein Notruf und eine Rettungsaktion waren die Folge. Eine Kostenersatzpflicht für den polizeilichen Einsatz werde durch die Alpine Einsatzgruppe geprüft, heißt es.

Hingewiesen wurde im Zusammenhang mit dem Vorfall erneut auf die Wichtigkeit guter Tourenplanung und entsprechender Winterausrüstung. Wetterumschwünge, frühe Dunkelheit und Schneelagen würden im hochalpinen Gelände oft unterschätzt, so die Polizei.

Wanderer vom Preiner Gschaid gerettet

Bei tief winterlichen Verhältnissen musste am Sonntag zudem ein 32-jähriger Slowake vom Preiner Gschaid (Bezirk Neunkirchen) gerettet werden. Er hatte laut Polizei „eine ambitionierte Bergtour“ über etwa achteinhalb Stunden geplant.

Nachdem er mehrmals hüfttief in den Schnee eingesunken war, kontaktierte er völlig durchnässt und erschöpft seine Freundin. Die Rettungskette wurde in Gang gesetzt und der Mann von einem Hubschrauber der Flugpolizei unverletzt ins Tal gebracht.