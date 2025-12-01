Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
In Sneakers vom Schneeberg gerettet
© APA/BERGRETTUNG ALTENMARKT

Grob fahrlässig

In Sneakers vom Schneeberg gerettet

01.12.25, 14:06
Teilen

Unzureichend ausgerüstet - mit Sneakers an und nur einem Paar Handschuhen - und ohne Bergerfahrung sind am Sonntag zwei Jugendliche aus Wien auf dem Hochschneeberg (Bezirk Neunkirchen) unterwegs gewesen. Die Burschen (16 und 17 Jahre) mussten von der Bergrettung ins Tal gebracht werden. 

Das Duo in Jogginghosen und Sneakers war seit 9.30 Uhr unterwegs und in den Nachmittagsstunden aufgrund von Übermüdung und wegen der unzureichenden Ausrüstung nicht mehr in der Lage, den Abstieg eigenständig zu bewältigen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich heute. Die Jugendlichen hatten zudem nur ein Paar Handschuhe bei sich. Ein Notruf und eine Rettungsaktion waren die Folge. Eine Kostenersatzpflicht für den polizeilichen Einsatz werde durch die Alpine Einsatzgruppe geprüft, heißt es.

Hingewiesen wurde im Zusammenhang mit dem Vorfall erneut auf die Wichtigkeit guter Tourenplanung und entsprechender Winterausrüstung. Wetterumschwünge, frühe Dunkelheit und Schneelagen würden im hochalpinen Gelände oft unterschätzt, so die Polizei.

Wanderer vom Preiner Gschaid gerettet

Bei tief winterlichen Verhältnissen musste am Sonntag zudem ein 32-jähriger Slowake vom Preiner Gschaid (Bezirk Neunkirchen) gerettet werden. Er hatte laut Polizei „eine ambitionierte Bergtour“ über etwa achteinhalb Stunden geplant.

Nachdem er mehrmals hüfttief in den Schnee eingesunken war, kontaktierte er völlig durchnässt und erschöpft seine Freundin. Die Rettungskette wurde in Gang gesetzt und der Mann von einem Hubschrauber der Flugpolizei unverletzt ins Tal gebracht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden