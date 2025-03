Jubiläum: 25 Jahre Schulsozialarbeit mit "x-point"

Der Verein Young ist seit 25 Jahren an mittlerweile 70 Schulen tätig.

Der Verein Young feierte in St. Pölten sein 25-jähriges Bestehen. Er ist der größte Anbieter von Schulsozialarbeit in Niederösterreich. Die x-point Sozialarbeiter sind in Niederösterreich an Volksschulen, Mittelschulen, Polytechnischen Schulen, ASO (Allgemeine Sonderschule), Landesberufsschulen, Gymnasien und an berufsbildenden höheren Schulen tätig.

In diesem Rahmen wird eine Anlaufstelle in der Schule für Beratungen, Gruppenarbeiten, Konfliktmoderationen, längerfristige Begleitungen, Krisenintervention und Unterstützung bei Präventionsanliegen angeboten. x-point fungiert in seiner Tätigkeit als Ansprechpartner für Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern bzw. Erziehungsberechtigte sowie schulnahen Personen. Die sozialen Anliegen der Kinder und Jugendlichen werden vertraulich und wertschätzend bearbeitet.

"Das Team von x-point unterstützen Schülerinnen und Schüler seit 25 Jahren bei ihrem Entwicklungsprozess sowie bei vielseitigen Problemstellungen, die der Schulalltag oder die Pubertät mit sich bringen können. Um jungen Menschen im Fall der Fälle zeitgerecht und präventiv Hilfestellung anbieten zu können, sind die Expertinnen und Experten von x-point vielfach erste Ansprechpartner. Ich gratuliere zum Jubiläum, danke dem Team für ihre unverzichtbare Arbeit und wünsche alles Gute für die Zukunft", erklärt Jugend-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.