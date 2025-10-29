Kabarett: Newcomer Festival in der Bettfedernfabrik Oberwaltersdorf entdeckt die Stars von morgen

Von 7. bis 9. November 2025 heißt es in der Bettfedernfabrik Oberwaltersdorf: Heute No-Name, morgen Star! Beim neu ins Leben gerufenen Newcomer Festival präsentieren sich zwölf aufstrebende Kabarett-Talente – und vielleicht auch die großen Namen von morgen.

Bühne frei für die nächste Kabarett-Generation: Mit dem Newcomer Festival setzt die Bettfedernfabrik Oberwaltersdorf ein klares Zeichen für die Förderung junger Bühnenstimmen. Drei Abende, zwölf Acts, jede Menge frischer Humor – das Konzept bietet Newcomer:innen die Möglichkeit, sich einem breiten Publikum zu präsentieren.

„In einer Zeit, in der es für Nachwuchstalente immer schwerer wird, im etablierten Kulturbetrieb Fuß zu fassen, wollen wir Räume schaffen, in denen sie wachsen können“, erklärt Veranstaltungsmanagerin Sabine Hauger, die das Festival initiiert hat.

Bekannte Gesichter mit neuen Wegen

Neben den Newcomer:innen stehen auch bereits bekannte Namen mit ihren ersten Kabarettprogrammen auf der Bühne. Einer davon ist Schauspieler Thomas Mraz, der mit seinem Solo „Mraz first“ Kabarettluft schnuppert.

„Ich beginne nun Kabarett zu spielen. In wenigen Monaten werde ich 50 – bevor ich in Frühpension gehe, mache ich lieber eine Kabarettlehre“, sagt Mraz mit einem Augenzwinkern. Unter den spannenden Nachwuchstalenten finden sich Romeo Kaltenbrunner, Lissi & Herr Timpe, Verena Titze, Chrissi Buchmasser sowie Mikromann Tom Walek, der mit einem neuen Format auf die Bühne zurückkehrt.

Das Programm: Drei Abende voller Pointenpower

Jeder Abend startet um 17.30 Uhr mit drei 30-minütigen Auftritten junger Talente. Ab 20 Uhr übernimmt jeweils ein Hauptact.

Besonderes Highlight: Der Eröffnungsabend am 7. November steht ganz im Zeichen des regionalen Nachwuchses – Künstleraus der Umgebung haben sich mit Videoeinsendungen um einen Platz im Programm beworben.

Tickets & Infos:

Wer Kabarett mit Zukunft erleben möchte, sollte sich rechtzeitig Tickets sichern:

Einzelticket: € 30,-

Festivalpass (alle 3 Abende): € 60,-

Kartenbestellung: per Mail an office@bettfedernfabrik.at

Infos & Spielplan: www.bettfedernfabrik.at

Ein Blick auf die Homepage lohnt sich!