"Kids Day" lockt mit Osterrallye in die Amethyst Welt

Im Jubiläumsjahr 2025 lädt die Amethyst Welt Maissau zu einer Vielzahl weiterer hochkarätiger Erlebnistage ein. Erster Höhepunkt der Saison ist der allseits beliebte "Kids Day".

2025 ist für die Amethyst Welt ein ganz besonderes Jahr, denn das wetterfeste TOP-Ausflugsziel feiert sein 20-jähriges Bestehen. Fixer Bestandteil im jährlichen Veranstaltungsprogramm ist der "Kids Day". Auch in diesem Jahr steht "der große Tag für alle Kleinen" im Zeichen von Ostern und lockt am 12. April ganztägig mit der Osterrallye durch den gesamten Amethyst-Park. Mit dem richtigen Losungswort wird die Suche anschließend mit einer kleinen Überraschung belohnt.

Kasperl sucht den Eierdieb

Aber auch die weiteren Programmpunkte des Tages haben es in sich: Um 11 Uhr kommt der Kasperl! "Die Kasperlkiste" serviert das Stück "1, 2, 3 – Eierzauberei", in dem sich der Kasperl auf die Suche nach dem Eierdieb begibt, denn in der ganzen Kasperlstadt sind vor Ostern alle Eier verschwunden. Wenn von 12.45 bis 14 Uhr der lustige Gnom auf seinen Baumstammstelzen im Amethyst-Park unterwegs ist, sind staunende Blicke vorprogrammiert. Um 15 Uhr präsentiert der einzigartige FUFO seine legendäre Show und entführt in eine phantasievolle Welt mit unmöglichen Kunststücken, Akrobatik und Magie. Außerdem ist der Amethyst-Schaustollen ganztägig zur freien Besichtigung geöffnet.