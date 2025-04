Kiffer-Brummi: 110 Kilo Marihuana in Lkw gefunden

110 Kilogramm Cannabis sind in der Nacht auf Mittwoch bei einem Polizeieinsatz in einem Lkw in Traiskirchen (Bezirk Baden) entdeckt worden.

Der Aufgriff war im Zuge von Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien erfolgt, bestätigte die Polizei Medienberichte. Die Fahnder der "AG Maghreb", die 2015 gegründet wurde, kämpfen gegen Tätergruppen aus Nordafrika, die ihre Drogen aus dem Balkan beziehen.

Weitere Details wollte die Wiener Polizei nicht zu dem Fall machen. Es wurde betont, dass es sich um heikle, laufende Ermittlungen handelt.

Aufgriffe bereits rund um Ostern

Erst am Montag gaben die Drogenfahnder bekannt, dass rund um Ostern mehrere hundert Kilo Cannabis bzw. zwei Kilo Kokain, versteckt in Lkw, in der Steiermark und Wien abgefangen wurden. Fünf Männer im Alter von 35 bis 47 Jahren wurden festgenommen, einer konnte flüchten. Nach akribischer Ermittlungsarbeit fanden die Beamten heraus, dass das Cannabis und das Kokain mittels Lkw-Lieferungen, versteckt unter Produkten wie etwa Lebensmitteln, nach Österreich kommen sollen. Meist waren mehrere Schwerfahrzeuge einer Spedition unterwegs, aber einer hat die Drogen in einem der zahlreichen Kartons versteckt.

Einer dieser Lkw wurde am Grenzübergang Spielfeld abgefangen, ein zweiter im Wiener Bezirk Favoriten. Der Plan der Kriminellen war, die heiße Ware in Kleinbusse umzuladen und an die nordafrikanischen Tätergruppen zu verteilen, die dann als sogenannte Läufer das Suchtgift unter die Leute bringen.