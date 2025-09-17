Kollmitzberg: größter Kirtag Österreichs lockt

300 Aussteller, ein Vergnügungspark und Rundflüge: Der Kollmitzberger Kirtag zählt zu den größten und ältesten Märkten Österreichs. Von 19. bis 21. September erwartet Besucher ein vielfältiges Programm hoch über der Donau.

Der Kollmitzberger Kirtag, der von 19. bis 21. September stattfindet, zählt mit rund 300 Ausstellern und über 30.000 Besuchern tatsächlich zu den größten und ältesten seiner Art in Österreich. Die besondere Lage hoch über der Donau mit Blick auf die Alpen macht das dreitägige Fest zu einem beliebten Ausflugsziel.

Den Auftakt bildet die feierliche Eröffnung am Freitagabend im Festzelt, begleitet von musikalischer Umrahmung. An den beiden folgenden Tagen erwartet die Gäste ein buntes Markttreiben mit Ständen auf über drei Kilometern Länge. Am höchsten Punkt des Kollmitzbergs ist der Vergnügungspark mit zahlreichen Attraktionen. Besonders beliebt ist das Riesenrad, das einen beeindruckenden Panoramablick über das Donautal und die Alpenkette bietet.

Bundesheer und Ballon-Rundflüge

Ein besonderer Höhepunkt ist die Präsentation des Österreichischen Bundesheers. Besucher können sich dabei bei einer Bagjump-Station, einem Polaris-Heißluftballon und einer Waffenschau mit modernster Ausrüstung informieren.

Wer das Festgelände aus der Vogelperspektive erleben möchte, hat die Möglichkeit zu einem Hubschrauber-Rundflug. Kulinarisch sorgen vier Festzelte und zahlreiche Stände für Abwechslung – von Grillhendl und Schnitzel über Langos bis zu frisch gebackenen Bauernkrapfen. Das musikalische Angebot reicht vom traditionellen Frühschoppen bis hin zu Tanz und Unterhaltung am Abend. Damit bietet der Kirtag ein vielfältiges Erlebnis für die ganze Familie.