Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Kollmitzberg: größter Kirtag Österreichs lockt
© Marktgemeinde Ardagger

Panoramaschau

Kollmitzberg: größter Kirtag Österreichs lockt

17.09.25, 12:03
Teilen

300 Aussteller, ein Vergnügungspark und Rundflüge: Der Kollmitzberger Kirtag zählt zu den größten und ältesten Märkten Österreichs. Von 19. bis 21. September erwartet Besucher ein vielfältiges Programm hoch über der Donau. 

Der Kollmitzberger Kirtag, der von 19. bis 21. September stattfindet, zählt mit rund 300 Ausstellern und über 30.000 Besuchern tatsächlich zu den größten und ältesten seiner Art in Österreich. Die besondere Lage hoch über der Donau mit Blick auf die Alpen macht das dreitägige Fest zu einem beliebten Ausflugsziel.

Den Auftakt bildet die feierliche Eröffnung am Freitagabend im Festzelt, begleitet von musikalischer Umrahmung. An den beiden folgenden Tagen erwartet die Gäste ein buntes Markttreiben mit Ständen auf über drei Kilometern Länge. Am höchsten Punkt des Kollmitzbergs ist der Vergnügungspark mit zahlreichen Attraktionen. Besonders beliebt ist das Riesenrad, das einen beeindruckenden Panoramablick über das Donautal und die Alpenkette bietet. 

Bundesheer und Ballon-Rundflüge 

Ein besonderer Höhepunkt ist die Präsentation des Österreichischen Bundesheers. Besucher können sich dabei bei einer Bagjump-Station, einem Polaris-Heißluftballon und einer Waffenschau mit modernster Ausrüstung informieren. 

Wer das Festgelände aus der Vogelperspektive erleben möchte, hat die Möglichkeit zu einem Hubschrauber-Rundflug. Kulinarisch sorgen vier Festzelte und zahlreiche Stände für Abwechslung – von Grillhendl und Schnitzel über Langos bis zu frisch gebackenen Bauernkrapfen. Das musikalische Angebot reicht vom traditionellen Frühschoppen bis hin zu Tanz und Unterhaltung am Abend. Damit bietet der Kirtag ein vielfältiges Erlebnis für die ganze Familie.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden