Kongressgeschäft löst in NÖ Nächtigungs-Boom aus

In Niederösterreich gewinnt der Kongresstourismus immer mehr an Stellenwert. Im Vorjahr sind von diesem Wirtschaftssektor landesweit rund 152.000 Nächtigungen ausgelöst worden, wie die Österreich Werbung und das Austrian Convention Bureau (ACB) dem NÖ Wirtschaftspressedienst bekanntgeben. Damit haben die mit dem Veranstaltungsgeschäft verbundenen Übernachtungen in Niederösterreich gegenüber 2023 um mehr als ein Fünftel (21,2 Prozent) zugelegt.

Neben den eigentlichen Kongressen gehören zu diesem wichtigen touristischen Geschäftszweig auch die Firmentagungen und die Seminare. 2024 haben in Niederösterreich an 2.553 gemeldeten Kongressen, Firmentagungen und Seminaren rund 126.000 Personen teilgenommen – um 23 Prozent mehr als im Jahr davor.

Kongress-Tourismus als "Königsklasse"

Kongressgäste geben während der Dauer ihres Aufenthaltes überproportional viel Geld aus – in Wien z.B. sind es pro Kopf und Tag durchschnittlich 550 Euro. Nicht zuletzt deshalb gilt das Kongressgeschäft im Tourismus als "Königsklasse".

In Niederösterreich ist seit 2006 das Convention Bureau Niederösterreich Anlaufstelle für alle Unternehmen und Institutionen, die Meetings, Kongresse, Veranstaltungen und Events im Land planen. Zurzeit zählt das Convention Bureau Niederösterreich 52 Kooperationspartner, darunter u.a. das Casino Baden, die Arena Nova in Wiener Neustadt, das Conference Center Laxenburg oder das Stift Klosterneuburg.